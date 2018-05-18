Музей русского импрессионизма в САО примет участие в акции «Ночь в музее»

Музей русского импрессионизма, который находится в Беговом районе (Ленинградский проспект, 15, стр.11) приглашает 19 мая на акцию «Ночь в Музее», «Шедевры из запасников».

Музей русского импрессионизма открывает гостям свои секреты. В субботу, 19 мая, посетители смогут увидеть то, что обычно скрыто от глаз и услышать то, что сотрудники ни одного музея мира не расскажут никогда.

Во время акции «Ночь в Музее» вы побываете в залах, в которых не будет картин, увидите пространство таким, каким его видят только избранные.

Режиссер Юрий Квятковский с командой ШКОЛЫ-коммьюнити при Мастерской Брусникина создаст спектакль на стыке жанров, в котором совмещаются в одном пространстве документальный, драматический и пластический театры. Гости окажутся в непривычной, провоцирующей и призывающей к участию реальности…

«Оставляйте страхи, берите с собой смелость и фантазию. На одну ночь целый Музей — ваш», — обратились к москвичам и гостям столицы организаторы.

Продолжительность спектакля 40 минут.