Москвичам укажут места для праздности

В летний период в Москве будет работать 124 зоны отдыха, из них в 12 будет разрешено купание. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам в столице Владимир Волков, передает агентство «Москва».

По его словам, всего в столице более одной тысячи водных объектов. Распоряжением правительства города на них организовано 12 зон отдыха с купанием, 46 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха. Волков отметил, что подготовка мест массового отдыха к летнему периоду уже завершается.

«К 24 мая мы планируем закончить работу по освидетельствованию пляжей. Мы абсолютно уверены, что к 25 числу все зоны отдыха в Москве будут приняты в эксплуатацию», — заключил он.

Перечень мест для отдыха можно найти на официальных сайтах префектур административных округов.

В мае стало известно, что искусственные острова и песчаный пляж могут появиться на Черном озере в московском районе Некрасовка. Всего концепция благоустройства этой территории предполагает организацию шести различных функциональных зон.