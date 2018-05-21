Фестиваль песчаных скульптур откроется в Петербурге 25 мая

Пресс-показ экспозиции «Мировые шедевры» состоялся на территории Петропавловской крепости.

Поскольку фестиваль начнёт работу в преддверии празднования Дня города, организаторами была поставлена задача не только удивить гостей, но и выбрать особенную тему, соответствующую статусу города.

Было решено сделать из песка наиболее яркие мировые произведения искусства, в том числе шедевры архитектуры, скульптуры и живописи, а также памятники из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО