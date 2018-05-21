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Фестиваль песчаных скульптур откроется в Петербурге 25 мая
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Фестиваль песчаных скульптур откроется в Петербурге 25 мая 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пресс-показ экспозиции «Мировые шедевры» состоялся на территории Петропавловской крепости.
Поскольку фестиваль начнёт работу в преддверии празднования Дня города, организаторами была поставлена задача не только удивить гостей, но и выбрать особенную тему, соответствующую статусу города.
Было решено сделать из песка наиболее яркие мировые произведения искусства, в том числе шедевры архитектуры, скульптуры и живописи, а также памятники из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.
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