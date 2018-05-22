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В Новосибирске открыли «Фигачечную» для нервных
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В Новосибирске открыли «Фигачечную» для нервных 

PlayboyRussia.com 22 мая 2018
Фото: @figatteriaN1
В Новосибирске открылся необычный стартап для всех желающих выместить свою ярость или избавиться от лишней энергии. Он представляет собой комнату, в которую можно прийти и разрушиь там все, что попадется под руку.
Отсюда и название «Фигачечная №1».
Создатели стартапа называют свое заведение «комнатой ярости», и основной ее замысел в том, чтобы помочь горожанам снять стресс. Один из основателей «Фигачечной» Артем Дмитриев в беседе с изданием НГС рассказал, что люди смогу расслабиться не только физически, но и эмоционально — расставаясь с общепринятыми табу.
По его словам, многим в детстве запрещали ставить горячие напитки на стол или царапать пианино, все это сформировало в людях своеобразные комплексы. Таким образом, посетители «Фигачечной» смогут расстаться с детскими запретами буквально за полчаса.
@figatteriaN1
Интерьеры «Фигачечной» состоят из простой мебели, посуды, бытовых приборов и других предметов. Чтобы разломать все это, клиентам будут предложены разные орудия разрушения — кувалды, биты, молотки и монтировки, а для защиты от щепок и мелких деталей гостям выдадут шлемы с визорами и перчатки.
Посетителям «Фигачечной» также будет предложено несколько вариантов интерьеров, разрушение которых обойдется от двух до 13 тысяч рублей.
Стоит отметить, что все предметы и мебель владельцы стартапа не покупают. Им приносят их горожане.
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