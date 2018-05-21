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Где покататься на лодках в Москве
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Где покататься на лодках в Москве 

Рамблер 21 мая 2018
Фото: depositphotos.com
Парки столицы с каждым годом все больше радуют местных жителей и гостей. Теперь во многих из них стараются облагородить еще и водоемы, и использовать их с максимальной пользой для посетителей.
Провести время с ребенком, сводить девушку на свидание или просто разнообразить прогулку обычному жителю мегаполиса можно, взяв напрокат лодку или катамаран в одном из парков города.
Стоимость проката в будние дни в разных парках, как правило, не превышает 500 рублей. Имейте ввиду, что практически все прокатные станции требуют внести залог, который будет возвращен после поездки в случае, если вы не повредите лодку или катамаран.
Возможность совершить водную прогулку предоставляют парк им. Горького, Воронцовский парк, парк "Кузьминки", "Царицино" и Измайловский.
Максимальное число человек на одно плавательное средство — 4.
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