Где покататься на лодках в Москве

Парки столицы с каждым годом все больше радуют местных жителей и гостей. Теперь во многих из них стараются облагородить еще и водоемы, и использовать их с максимальной пользой для посетителей.

Провести время с ребенком, сводить девушку на свидание или просто разнообразить прогулку обычному жителю мегаполиса можно, взяв напрокат лодку или катамаран в одном из парков города.

Стоимость проката в будние дни в разных парках, как правило, не превышает 500 рублей. Имейте ввиду, что практически все прокатные станции требуют внести залог, который будет возвращен после поездки в случае, если вы не повредите лодку или катамаран.

Возможность совершить водную прогулку предоставляют парк им. Горького, Воронцовский парк, парк "Кузьминки", "Царицино" и Измайловский.

Максимальное число человек на одно плавательное средство — 4.