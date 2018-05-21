Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?

У каждого города — своя история, атмосфера и традиции. А некоторые даже славятся чем-то особенным. У каждого есть своя "фишка" или, если можно так сказать, своя собственная изюминка.

Много ли вы путешествуете по России? Как хорошо знаете жителей нашей необъятной страны и чем славится тот или иной наш регион?

Среди наших городов есть те, которые выделяются неповторимой архитектурой, богатой историей и особым менталитетом своих жителей.