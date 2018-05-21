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Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?
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Тест: какой город знаменит пряниками и невестами? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
У каждого города — своя история, атмосфера и традиции. А некоторые даже славятся чем-то особенным. У каждого есть своя "фишка" или, если можно так сказать, своя собственная изюминка.
Много ли вы путешествуете по России? Как хорошо знаете жителей нашей необъятной страны и чем славится тот или иной наш регион?
Среди наших городов есть те, которые выделяются неповторимой архитектурой, богатой историей и особым менталитетом своих жителей.
Предлагаем пройти экспресс-тест для начинающих путешественников, которые заграничным курортам предпочитают поездки по отечественным просторам.
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