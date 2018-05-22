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На «Рыбную неделю» привезли пиранью-вегетарианца
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На «Рыбную неделю» привезли пиранью-вегетарианца 

Mos.ru 22 мая 2018
Фото: Mos.ru
Внешне рыбы под названием «паку» очень похожи на пираний, но в природе они не так агрессивны и предпочитают пищу растительного происхождения.
На фестиваль «Рыбная неделя», который проходит в Москве с 17 по 27 мая, завезли необычную рыбу — растительноядного родственника пираньи.
Рыбы под названием «паку» очень похожи на своих хищных сородичей (и тоже относятся к семейству пираньевых), но не столь агрессивны и в природе предпочитают пищу растительного происхождения. При этом в неволе самое любимое лакомство паку — говядина: к мясу их приучили сами люди.
Пять рыб — каждая до полуметра в длину — уже плавают в большом аквариуме, который установили на площадке фестиваля в Черемушках (Профсоюзная улица, дом 41). В столицу «добрую» пиранью привезли из Южной Америки. Зубы у паку не такие острые, как у пираний, и очень напоминают человеческие. Однако, рассуждая о том, насколько безобидны рыбы этого вида, не стоит забывать, что своими челюстями они способны расколоть скорлупу грецкого ореха.
По соседству с паку можно увидеть и других необычных водных обитателей: мешкожаберного сома, цихлазому и пангасиуса.
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