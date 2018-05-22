Московские пляжи будут готовы к сезону 25 мая

Столичное управление МЧС завершает проверку городских пляжей, сообщил журналистам заместитель руководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков

«К 24 мая мы планируем закончить работу по освидетельствованию пляжей. Мы абсолютно уверены, что к 25 числу все зоны отдыха в Москве будут приняты в эксплуатацию. Конкретный перечень мест массового отдыха, которыми можно пользоваться, москвичи могут найти на официальных сайтах префектур административных округов», — сказал В. Волков.

Ранее он сообщил, что в летний период в столице будет работать 124 зоны отдыха, из них 12 — с купанием.