Тест: вы москвич или «понаехавший»?

«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!». Эту строку из произведения классика, наверно, знают все. А что еще о столице вы помните? Дату первого упоминания Москвы и имя ее основателя не забыли?

Говорят, чтобы считать себя настоящим москвичом, надо не просто родиться и жить в этом городе. Столица принимает всех, но благосклонна только к целеустремленным и активным людям. А еще к тем, кто с уважением относится к ее истории, архитектуре, культуре.

Часто случается так, что человек, приехавший в Москву из провинции, знает о городе много больше, нежели тот, кто родился и вырос в столице. Почему? Загадка. Проверьте, можете ли вы назвать себя настоящим москвичом.