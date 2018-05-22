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Тест: вы москвич или «понаехавший»?
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Тест: вы москвич или «понаехавший»? 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!». Эту строку из произведения классика, наверно, знают все. А что еще о столице вы помните? Дату первого упоминания Москвы и имя ее основателя не забыли?
Говорят, чтобы считать себя настоящим москвичом, надо не просто родиться и жить в этом городе. Столица принимает всех, но благосклонна только к целеустремленным и активным людям. А еще к тем, кто с уважением относится к ее истории, архитектуре, культуре.
Часто случается так, что человек, приехавший в Москву из провинции, знает о городе много больше, нежели тот, кто родился и вырос в столице. Почему? Загадка. Проверьте, можете ли вы назвать себя настоящим москвичом.
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