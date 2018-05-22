Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил полную программу

IV Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа», который пройдет в Петербурге в четвертый раз, объявил программу нового сезона. С 19 июля по 5 августа гости увидят 10 спектаклей из 5 стран (Россия, Германия, Швейцария, Австралия, Иран). Организаторы привезут в Петербург спектакль иранского режиссера Али Асгар Дашти — постановки из этой страны еще ни разу не показывали в России. Все мероприятия делятся на три блока: собственная программа, гастрольная программа и специальная программа.

В этом году площадками фестиваля станут жилой район Парнас, «Невский центр», речной теплоход. Помимо спектаклей в выборгской Библиотеке Алвара Аалто пройдет режиссерская лаборатория идеолога фестиваля и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрея Пронина «Культурный герой XXI» и научно-практическая конференция.

Более подробно о программе можно узнать здесь.

Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля

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