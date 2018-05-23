Москвичей научат готовить азиатские блюда

Москвичей научат готовить экзотические азиатские блюда на фестивале "Рыбная неделя". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Два бесплатных мастер-классах пройдут на Тверской площади 25 и 25 мая. Занятия проведут телеведущий Влад Чижов и бренд-шеф Максим Коломацкий.

Влад Чижов обучит посетителей готовить рыбу в винном соусе и горячий салат из морепродуктов. Для этих блюд потребуется ледяная рыба, креветки, мурманские осьминоги и кальмары. Мастер-класс пройдет 24 мая в 18:00 в павильоне "Кухня".

25 мая москвичи смогут научиться готовить азиатский суп лау, традиционное блюдо вьетнамцев XVII–XVIII веков. Во время приготовления этого блюда в большой котел бросали все, что найдется под рукой. Сейчас в некоторых ресторанах посетители могут приготовить этот суп самостоятельно.

Максим Коломацкий научит гостей своей авторской версии лау. Он будет использовать 30 ингредиентов, в том числе лосось, мидии, креветки и кальмары. Каждый мастер-класс будет длится один час.

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит в столице с 17 по 27 мая. На его площадках гостям представят самую свежую и вкусную рыбу со всей России. Кроме того, посетителей ожидают вкусные сюрпризы от столичных рестораторов и увлекательная культурная программа.

В фестивале участвуют предприятия Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей.