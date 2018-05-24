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Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения
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Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения 

Ревизор.ru 17 минут назад
Фото: Ревизор.ru
На выставке будут показаны около 250 произведений живописи и графики из собраний ГРМ, ГТГ, Саратовского художественного музея им. А. Н. Радищева, Художественного музея г. Хвалынска, Петербургского театрального музея, Музея театрального искусства им. А. А. Бахрушина в Москве, Госуарственнного Эрмитажа, региональных художественных музеев, частных коллекций Петербурга и Москвы. Среди произведений из разных коллекций, будут показаны шедевры художника, такие как «Купание красного коня», «Богоматерь Умиление злых сердец», «Петроградская мадонна», «Смерть комиссара», «Тревога» и другие.
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