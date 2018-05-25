5 моментов, которые вас удивят в Китае

Собираясь в путешествие в Поднебесную, будьте готовы к культурному шоку.

Время

Во всем Китае действует единое стандартное время — пекинское. Хотя страна огромная и, чтобы переехать ее приходится сменить несколько часовых поясов. Однако на западе страны солнце запаздывает, и закат здесь почти в полночь.

Возраст

Сколько лет человеку считается не по месяцу его рождения, а по новому году, который не имеет постоянной даты, как у нас 1 января. Начаться он может в промежуток с 21 января по 21 февраля. Поэтому, например, мартовские и декабрьские дети — ровесники.

Внешность

Приготовься стать объектом пристального внимания и восторга у китайцев. Они с интересом будут разглядывать твое лицо, и фотографироваться вместе.

Несмотря на свою миниатюрность, китайцы очень любят поесть. Делают они это везде и всегда. Люди едят на улице, в транспорте, на ходу, пока стоят в очереди за обедом. Зато ты будешь просто поражена ассортиментом фастфуда. На улице можно купить суши, пельмени, шашлык из скорпиона и массу еще разных вкусностей. Осмелься попробовать пиво со вкусом зеленого чая или пиццу с черникой.

Спорт

Видимо калории надо сгонять, поэтому с утра пораньше китайцы выходят в парки, где занимаются на бесплатных тренажерах. С рассветом на улицах уже полно людей. Они бегают, прыгают и даже играют в командные игры. У ЗОЖ есть и обратная сторона — улицы Поднебесной завалены брошенными велосипедами. Этот транспорт стоит сущие копейки, а его производство значительно превышает спрос.