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Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой
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Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой 

Собака.ru 25 мая 2018
Фото: Собака.ru
Петербуржцы обратили внимание на указатель для иностранных туристов на Суворовской площади. На табличке, установленной к предстоящему ЧМ-2018, вместо Summer Garden ("Летний сад") написали с ошибкой Sammer Garden.
К мундиалю подготовились и в петербургском метрополитене: объявления станций в подземке дублируют на английском. Это значительно облегчит процесс передвижения по городу для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на ЧМ-2018.
Собака.ru
Напомним, с 21 по 27 июня 2018 года за вход на территорию Летнего сада в Петербурге будут брать плату. Это связано с проведением фестиваля «Императорские сады России», который в 2018 году переедет из Михайловского сада. Цена за входной билет пока не установлена.
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