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В Петербурге пройдет фестиваль «Белые Ночи в Галерее»
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В Петербурге пройдет фестиваль «Белые Ночи в Галерее» 

Собака.ru 24 мая 2018
Фото: Собака.ru
С 1 по 12 июня в ТЦ «Галерея» пройдет фестиваль искусств «Белые Ночи в Галерее». Театр, музыка, арт, поэзия и творчество станут флагманскими направлениями Фестиваля и объединят любителей современного искусства.
В программу мероприятия вошли иммерсивный диджитал-проект «Галерея = Галерея» номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михала Патласова, в котором зритель путешествует по фестивалю и с помощью специального мобильного приложения знакомится к незримым языком моды, постановка Театра.Doc «Никто. Не узнает. Ничего. Никогда», посвященная феномену тайны, рассказ о русском культурном коде в поэтической постановке Театра ТРУ и музыкальный спектакль «Танцплощадка» с Алисой Гребенщиковой в главной роли.
На одной площадке соберутся главные герои новой музыкальной сцены: певица и композитор Тося Чайкина, джаз-соул-исполнительница и финалистка «Голос 5» — Лера Гехнер, группы «Меджикул», Maria Majazz, инди-рок коллектив «Комната105», дрим-поп группа Bananafish и многие другие.
Особое внимание на фестивале будет уделено поэзии: сольную программу представит Марина Кацуба — единственная девушка, принявшая участие и победившая в главном хип-хоп баттле страны Versus. Гостей также ожидают мастер-классы, живопись, импровизация, актерское мастерство, ди-джеинг и даже цирковые уроки от хулиганов «Упсала Цирка».
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