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Более 18 тысяч человек приняли участие в Большом велопараде в Петербурге
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Более 18 тысяч человек приняли участие в Большом велопараде в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 27 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Большом велопараде в Петербурге приняли участие более 18 тысяч человек, сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина. Мероприятие состоялось в городе 27 мая.
Колонна стартовала в 11.30 от БКЗ «Октябрьский», проехала по Васильевскому острову, новому мосту Бетанкура, Крестовскому острову и финишировала в парке 300-летия Петербурга. Длина маршрута составила 16 километров.
Многие ведосипедисты решили в День города подарить прохожим праздничное настроение и нарядились в костюмы зомби, пиратов, викингов и других персонажей.
В рамках своего выступления перед участниками ежегодного велопарада Албин пообещал, что до конца года в Петербурге появится еще как минимум 40 километров новых велодорожек.
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