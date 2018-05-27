Более 18 тысяч человек приняли участие в Большом велопараде в Петербурге

В Большом велопараде в Петербурге приняли участие более 18 тысяч человек, сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина . Мероприятие состоялось в городе 27 мая.

Колонна стартовала в 11.30 от БКЗ «Октябрьский», проехала по Васильевскому острову, новому мосту Бетанкура, Крестовскому острову и финишировала в парке 300-летия Петербурга. Длина маршрута составила 16 километров.

Многие ведосипедисты решили в День города подарить прохожим праздничное настроение и нарядились в костюмы зомби, пиратов, викингов и других персонажей.

В рамках своего выступления перед участниками ежегодного велопарада Албин пообещал, что до конца года в Петербурге появится еще как минимум 40 километров новых велодорожек.