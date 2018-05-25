Чем заняться в выходные

Посмотреть спектакль. 25 марта московский театр на Таганке представляет премьерный пластический спектакль «Басня. Теория идеального наблюдателя». Движение мысли задал один из самых актуальных сегодня режиссеров пластических форм Андрей Кайдановский . Формат спектакля предполагает синтез хореографии и элементов драматического театра. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Хорошо известные истории о вещах и животных рассматриваются через призму повседневности — изменчивая мораль в необычной режиссерской интерпретации. Персонажи становятся заложниками жестких правил и не могут вырваться за пределы собственной басни.

Послушать Сергея Лазарева . 25 мая в ресторане Modus пройдет официальное открытие летней веранды. По этому случаю концерт забацает сам Сережа Лазарев! Ну а бренд-шеф Андрей Колодяжный организуют Big Chefs Table и праздничное угощение — раздает 25-килограммового свежего тунца.

Узнать все о сырных новинках. 25-27 мая в гастрономическом лофте «Гастроферма» впервые состоится Фестиваль сырных премьер. 15 производителей ремесленного сыра продемонстрируют свою уникальную продукцию, изготовленную по традиционным технологиям. Гости смогут попробовать и купить не только хорошо знакомые камамбер, маасдам или моцареллу, но и особые фестивальные сыры. Одним из обязательных условий для участников является: представить как минимум одну новинку — сыр, сваренный специально для фестиваля. Это может быть новый вид или сорт сыра, сыр с большей, чем обычно, выдержкой или с новой вкусовой добавкой, или любое другое новшество во вкусе, цвете и аромате. У каждого сыровара своя культура сыроварения по секретным рецептам. А это значит, что нас ждут новые вкусовые открытия! В программе фестиваля: сырный баттл, кулинарный мастер-класс «Еда как искусство» от эксперта slow food Марины Черепановой , гастрономические конкурсы, мастер-класс по приготовлению сырных конфет, подарки и многое другое.

Сходить на пикник. Ресторан «Турандот» приглашает провожать весну красиво. По этому поводу 26 и 27 мая здесь организуют бранч-пикник, на котором можно будет попробовать не только хиты паназиатской кухни, но и барбекю. На террасе организуют тематическую фотозону — прекрасный повод обновить свой «Инстаграм». Для детей предусмотрена специальная развлекательная программа и мастер-классы.

Послушать стихи. 26-го мая в арт-пространстве NOL пройдет благотворительный фестиваль поэзии «#вЖЫвую», посвященный выходу книги лучших стихотворений проекта «Живые поэты». На мероприятии выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников , Яшка Казанова и Андрей Орловский , композитор Миша Мищенко, музыканты Саша Гагарин («Сансара»), Алексей Румянцев («Пионерлагерь Пыльная Радуга») и Вадик Королев (OQJAV, «Королев Попова»), авторы и друзья проекта из Санкт-Петербурга, Воронежа, Минска, Самары и Днепропетровска. Часть выручки с фестиваля организаторы направят тяжелобольным детям — подопечным благотворительного фонда «Линия жизни». В рамках фестиваля состоится открытие арт-пространства NOL — экспериментальной платформы для молодых талантов в области исполнительского искусства, созданной основателем и художественным руководителем Gogol School Ильей Ромашко . Всем гостям из других городов вход на фестиваль — бесплатный (при предъявлении билета на поезд, автобус или самолет). «#вЖЫвую» пройдет при поддержке сети кофеен «Правда кофе», издательства «Бомбора» и социальной сети для поэтов iPoetry, угощает Poet Brewery&Bar. Начало в 19.00.

Перенестись в Таиланд. До 30 мая Mercedes Bar примет участие в тайской ресторанной неделе Thai Restaurant Week, организованной Посольством королевcтва Таиланд в Москве совместно с Ginza Project и Thai Airways International. В течение недели гости панорамного бара смогут оценить пряные вкусы двух авторских коктейлей в азиатском стиле, созданных специально для Mercedes bar: «Том Ка Гай» на основе популярного тайского рома Sand Som с добавлением сладких листьев базилика, лимонной травы, галангала, чили, кокосового молока и сока лайма; и имбирно-фруктовый коктейльна роме Mount Gay с куантро, маракуйей и ванильным сиропом. В фестивальном меню будут представлены не только коктейли, но и аутентичные блюда тайской кухни от шеф-повара Камола Чобдей-Нгам. Ну а самые удачливые еще и билеты в Таиланд смогут выиграть!

Посмотреть кино. 26 мая в рамках совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра «Пионер» «Бесценные города в кино» состоится предпремьерный показ комедии «Невероятные приключения Факира». Новая авантюрная комедия Кена Скотта , автора лент «Папаши», «Отец-молодец» и «Между делом», — международный проект, действие которого разворачивается от Мумбаи до Парижа, Лондона и Рима. В главной роли — звезда индийского кино, а также превосходный танцор и певец Дхануш. Актер очень органично смотрится в роли романтичного мошенника, а его обаяние и искренность заставляют забыть об аферах, которые он проворачивает на протяжении фильма.

Увидеть танцевальное шоу. 26 и 27 мая сеть магазинов кроссовок STREET BEAT совместно с брендом ASICSTiger проведет четвертый ежегодный танцевальный конкурс Dance Battle в ТЦ «Метрополис». Куратором проекта и главным членом жюри выступит Мигель — продюсер, режиссер и наставник шоу «Танцы» на ТНТ. В первый день покажут себя юные танцоры в возрасте до 13 лет (включительно), во второй — взрослые участники от 14 лет. Награды первого дня будут разыграны в двух основных номинациях: Hip-Hop и Breakdance. 27 мая к списку номинаций для взрослых участников добавится Dancehall. По традиции в рамках мероприятия выступят с показательными номерами и шоукейсами известные танцоры, профессиональные команды и судьи проекта. По окончании соревнований любой желающий сможет поучаствовать в автограф-сессии приглашенных гостей.

Выпить и закусить. До 3 июня в московских ресторанах будут доступны авторские сеты, представленные на пятой гастрономической вечеринке The Singleton Summer House. По устоявшейся традиции столичные шеф-повары придумали блюда, идеально сочетающиеся с разными сортами вики. В этом году эстафету приняли: Виталий Истомин («Техникум»), Александр Стахеев (LocAsian Bar), Дан Мирон («Margarita Bistro»), Морад Рафауи ( «Guardian» ) и Усон Эргешов («Peshi»). Цена за сет стартует от 990 рублей.

Сходить на выставку. В Altmans Gallery открылась выставка Хоана Миро, посвященная 125-летию со дня рождения легендарного каталонского художника. Миро — художник, скульптор, керамист и график, чьи работы представлены в лучших музеях по всему миру. Он черпал вдохновение в повседневности: в его работах она становилась подобной доселе неизвестному миру, где царствуют поэзия и мечта. На выставке будет представлено около 30 литографий знаменитого сюрреалиста, которые относятся к позднему периоду творчества художника, начиная с 1960-х годов. Выставка «Отправная точка» продлится до 25 июня при поддержке Института Сервантеса. Стоимость входного билета — 300 рублей.

Принять участие в дизайн-субботнике. 27 мая Дорогомиловский рынок и территория вокруг превратятся в пространство для творчества и вдохновения. Здесь под девизом «Еда как искусство пройдет „Дизайн-субботник“. Гостей ждут экскурсии по рынку от популярных шеф-поваров из лучших московских и региональных гастрономических проектов, музыкальные флэшмобы, концерты и перформансы молодых театральных команд, спектакли для детей, мастер-классы на „Открытой кухне“, экскурсии-квесты по рыночным рядам и многое другое. Вход свободный.

Узнать все о визуальных коммуникациях. С 26 мая по 3 июня в Музее Москвы пройдет Typomania — седьмой международный фестиваль визуальных коммуникаций, графического дизайна, видео— и диджитал-арта. За неделю на фестивале можно посмотреть более 20 выставок, побывать на десятке лекций ведущих дизайнеров из 14 стран и поучаствовать в многочисленных воркшопах — по леттерингу, плакатному и книжному дизайну или каллиграфии.