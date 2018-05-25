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Фестиваль короткометражного кино о моде пройдет в кинотеатре «Факел»
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Фестиваль короткометражного кино о моде пройдет в кинотеатре «Факел» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 49 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Показ альманаха BIOF в рамках первого российского фестиваля короткометражного кино о моде Be In One Films состоится в кинотеатре «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16).
В рамках фестиваля зрителей познакомят с работами современных российских художников и дизайнеров. Шорт-лист фестиваля из 15 участников был сформирован в результате проведенного организаторами фестиваля конкурса, в котором приняли участие 120 дизайнеров, режиссеров, фотографов и художников.
Показ в кинотеатре «Факел» состоится 03 июня в 18.00. Вход свободный (18+), по регистрации на сайте фестиваля.
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