Планы на выходные

Sobesednik.ru рассказывает о том, что делать и куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 25–27 мая в Москве.

Выставки

25 мая в здании Третьяковки в Лаврушинском переулке открывается выставка «Пора перемен», на которой будет представлена графика 1860-х годов из собрания галереи. Посетители смогут проследить процесс формирования и развития русской рисовальной школы и увидеть работы Шмелькова, Лебедева и Перова.

Сразу три новые выставки открылись в Мультимедиа Арт Музее в рамках «Фотобиеннале 2018». На экспозиции можно увидеть работы одного из самых знаменитых японских фотографов-модернистов Иваты Накаямы, снимки дикой природы Дэвида Ярроу и три рассказа в фотографиях Миммо Йодиче.

Фестивали

25-27 мая в Москве заканчивается «Рыбная неделя», в рамках которой рыбаки из разных регионов страны привезли рыбные деликатесы гостям столицы. Рыбу можно найти в одном из 150 шале, которые поставили в центре города.

В арт-пространстве NOL 26 мая пройдет благотворительный фестиваль поэзии «#вЖЫвую». На мероприятии выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников , Яшка Казанова и Андрей Орловский , композитор Миша Мищенко, музыканты Саша Гагарин («Сансара»), Алексей Румянцев («Пионерлагерь Пыльная Радуга») и Вадик Королев (OQJAV). Часть выручки будет направлена тяжелобольным детям.

Ярмарки

26-27 мая фестиваль «Дуняша! Маркет» отпразднует свое трехлетие. Традиционно ярмарка пройдет в центре дизайна Artplay, в программе — авторские аксессуары, предметы декора, лакомства ручной работы и многое другое.

На Дорогомиловском рынке в Москве 27 мая пройдет «Гастрономический субботник». Организаторы подготовили мастер-классы, а также диковинные угощения для гостей.

На территории дизайн-завода «Флакон» пройдет «Dehli базар» — ярмарка для поклонников индийской культуры. 25-27 мая здесь можно будет приобрести разные товары из Индии: от одежды до специй, чая и риса.

Кино

С 22 по 30 мая в Москве проходит Московский Еврейский кинофестиваль, в программе которого более 50 игровых и документальных картин режиссеров из разных стран, объединенных темой еврейской культуры.

На большие экраны в этот четверг вышли фильмы «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» с Эмилией Кларк и Олденом Эренрайком, американская комедия «Секса не будет!», а также ужастик «Круги дьявола».

Мероприятия для детей

В Особняке на Волхонке пройдет благотворительный фестиваль «Сорока-фест», на котором посетители смогут приобрести дизайнерскую одежду, вся выручка от продажи которой пойдет на помощь детям-сиротам. Самым маленьким на фестивале также не дадут заскучать: для них устроят химическое шоу, откроют игровые комнаты и проведут познавательные мастер-классы.

Также на выходных ребенка можно отвести в кино на мультфильм «Садко» о веселом парне, пытающемся спасти свою любовь.