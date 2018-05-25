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Передвигаться по Москве можно будет и по воздуху
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Передвигаться по Москве можно будет и по воздуху 

Рамблер 25 мая 2018
Фото: pixabay.com
Скоро общественный транспорт города может пополниться канатной дорогой.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, сейчас рассматривается проект воздушной трассы между станциями Сходненская и Речной вокзал.
Канатная дорога соединит районы, которые разделены Химкинским водохранилищем. Для оплаты будет достаточно карты метро "Тройка", как в обычном метрополитене.
Согласно проекту, канатная дорога станет собственностью города, но инвестор будет иметь право эксплуатации сроком на 22 года. При этом финансовых расходов со стороны города не предусматривается.
Первая канатная дорога начнет работать накануне Чемпионата мира по футболу. Она соединяет стадион "Лужники" и смотровую площадку Воробьевых гор.
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