В Петербурге из песка воссоздали шедевры искусства 

В Санкт-Петербурге 25 мая открылся Фестиваль песчаных скульптур. Прототипами для песчаных изваяний выступили самые известные произведения скульптуры и живописи в мире. Например, пирамиды Майя, Колосс Родосский, египетский сфинкс и другие монументальные творения.
В 2018 году самой высокой композицией всего фестиваля стала Церковь Преображения Господня с острова Кижи, который находится в Карелии.
Но главная тема мероприятия в этом году — живописные полотна в объемной интерпретации.
В нашей фотогалерее мы собрали самые интересные творения скульпторов.