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В Петербурге из песка воссоздали шедевры искусства
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В Петербурге из песка воссоздали шедевры искусства 

Рамблер 26 мая 2018
В нашей фотогалерее мы собрали самые интересные творения скульпторов на Фестивале песчаных скульптур.
1/6  Тема Фестиваля песчаных скульптур 2018: «Мировые шедевры».
Фото:
2/6  Почти все произведения, которые были взяты за прототипы песчаных композиций, входят в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.
Фото:
3/6  Скульпторы на славу постарались, чтобы все произведения выглядели реалистично. На фото центральная скульптура фестиваля – Церковь Преображения Господня со всемирно известного острова Кижи высотой 10 метров.
Фото:
4/6  Статуи Рамзеса II.
Фото:
5/6  "Государь Петр Алексеевич".
Фото:
6/6  "Запорожцы на песке пишут из Санкт-Петербурга турецкому султану".
Фото:
В Санкт-Петербурге 25 мая открылся Фестиваль песчаных скульптур. Прототипами для песчаных изваяний выступили самые известные произведения скульптуры и живописи в мире. Например, пирамиды Майя, Колосс Родосский, египетский сфинкс и другие монументальные творения.
В 2018 году самой высокой композицией всего фестиваля стала Церковь Преображения Господня с острова Кижи, который находится в Карелии.
Но главная тема мероприятия в этом году — живописные полотна в объемной интерпретации.
В нашей фотогалерее мы собрали самые интересные творения скульпторов.
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