В Петербурге из песка воссоздали шедевры искусства

"Запорожцы на песке пишут из Санкт-Петербурга турецкому султану".

6/6 "Запорожцы на песке пишут из Санкт-Петербурга турецкому султану".

Скульпторы на славу постарались, чтобы все произведения выглядели реалистично. На фото центральная скульптура фестиваля – Церковь Преображения Господня со всемирно известного острова Кижи высотой 10 метров.

3/6 Скульпторы на славу постарались, чтобы все произведения выглядели реалистично. На фото центральная скульптура фестиваля – Церковь Преображения Господня со всемирно известного острова Кижи высотой 10 метров.

Почти все произведения, которые были взяты за прототипы песчаных композиций, входят в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

2/6 Почти все произведения, которые были взяты за прототипы песчаных композиций, входят в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

В нашей фотогалерее мы собрали самые интересные творения скульпторов на Фестивале песчаных скульптур.

В Санкт-Петербурге 25 мая открылся Фестиваль песчаных скульптур. Прототипами для песчаных изваяний выступили самые известные произведения скульптуры и живописи в мире. Например, пирамиды Майя, Колосс Родосский, египетский сфинкс и другие монументальные творения.

В 2018 году самой высокой композицией всего фестиваля стала Церковь Преображения Господня с острова Кижи, который находится в Карелии.

Но главная тема мероприятия в этом году — живописные полотна в объемной интерпретации.

В нашей фотогалерее мы собрали самые интересные творения скульпторов.