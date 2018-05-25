Компания «АННА НОВА» построит в Петербурге спортивные комплексы и выставочный зал

Соглашение о намерениях между Петербургом и ООО «АННА НОВА» по развитию спортивной и выставочной инфраструктуры города на площадке ПМЭФ-2018 подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и учредитель ООО «АННА НОВА» Анна Баринова.

Компания «АННА НОВА» уже открыла в Петербурге современный комплекс «Nova Arena», где тренируется команда города по пляжному футболу — победитель Кубка европейских чемпионов. Инвестор планирует до 2028 года построить два спортивных комплекса и выставочный зал. Объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей. Кроме того, компания намерена создать в Петербурге кластер спортивных игровых площадок, на которых можно проводить соревнования самого высокого уровня, а также музей современного искусства.