В Санкт-Петербурге отрывается Пятый кинофестиваль

Кинофестиваль "А-КИНО" пройдёт под открытым небом с 1 по 17 июня в саду Фонтанного Дома в Санкт-Петербурге. Зрителям представят игровые и документальные кинокартины, премьеры и редкие старые фильмы, которые нельзя увидеть на широком экране. Также зрителей ждут встречи с режиссёрами и немое кино под живой аккомпанемент, сообщает пресс-служба мероприятия.

Тема этого года — фильмы-портреты, которые сняты на основе биографии известных людей. 1 июня фестиваль откроется анимационной кинолентой Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?", посвящённый режиссёру, сценаристу и художнику Резо Габриадзе . Также в Шереметевском саду будут выставлены работы мастера. Из Голландии приедет режиссёр Алена ван дер Хорст и представит 2 фильма-лауреата престижных фестивалей: 2 июня — "Борис Рыжий" и 3 июня дилогию о родителях "После весны 68 года. История любви" и "Любовь — это картошка".

16 июня представят фильм "Гайвороновский: мимолётности" режиссёра Владимира Непевного об уникальном петербургском композиторе и музыканте.

За мировой кинематограф "ответит" Кен Рассел . В программе малоизвестные ранние работы будущего бунтаря, совмещающие игровую и документальную стилистику: "Дебюсси: фильм", "Всегда по воскресеньям" (о художнике Анри Руссо ), "Ад Данте" (о Габриэле Россетти) и "Айседора Дункан, величайшая танцовщица мира".

Неожиданным открытием для зрителей станет трехчасовой фильм "Жди и помни меня" оператора и режиссера Юрия Занина . Документальный портрет нашей главной эстрадной дивы, Аллы Пугачевой , снимался почти 20 лет, с середины 70-х, и фактически подпольно, так как Госкино отказало в запуске. Фильм был показан по телевидению только один раз в 96 году. 10 июня ленту представит оператор Николай Волков

Вячеслав Гайворонский и По традиции в рамках фестиваля состоятся сеансы немого кино с живым аккомпанементом. Замечательные петербургские музыканты Виктор Соболенко, Владимир Волков Николай Судник создадут звуковые партитуры к шедеврам эпохи великого немого.

Впервые на фестивале будут сеансы и для детей! Студия "МетрономФильм" (продюсер Арсен Готлиб ) представит свой знаменитый цикл "Колыбельные мира", популярный анимационный сериал "Везуха!" и другие мультфильмы.

Заключительным аккордом (17 июня) станет вечер израильского кинематографа, организованный совместно с Генеральным консульством государства Израиль. Зрители увидят игровую ленту "Между мирами" (режиссер. Мия Хатав) и короткометражные работы Школы кино и телевидения Стива Тиша Тель-Авивского университета.