В Москве пройдёт Книжный фестиваль

С 31 мая по 3 июня главный литературный праздник России пройдёт на Красной площади, а 6 июня завершится на Пушкинской площади, сообщает godliteratury.ru.

31 мая Книжный фестиваль открывает Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова. Концертом будет руководить дирижёр Александр Соловьёв. В течение четырёх дней фестиваля лучшие музыкальные коллективы и театры страны будут представлять на Красной площади свои постановки. Так, зрителям представят выступления народного артиста России Авангарда Леонтьева, Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета (музыкально-литературная композиция "Моцарт и Сальери" по "Маленьким трагедиям" А. С. Пушкина) и многих других. Свои литературные произведения представят писатели Евгений Гришковец, Гузель Яхина, Сергей Шаргунов, Ольга Славникова, Елена Москвина и другие. Зрители встретятся со многими писателями, в том числе Михаилом Веллером, Дмитрием Быковым, Львом Данилкиным, Виктором Ерофеевым, Еленой Москвиной, Романом Сенчиным, Олегом Роем. Также предстоят празднования авторов-юбиляров, чьи круглые даты приходятся на 2018 год: Максима Горького, Александра Солженицына, Виктора Драгунского, Бориса Заходера, Николая Носова, Андрея Вознесенского и других Валентин Гафт прочтёт стихотворения Маяковского в честь 125-летия этого поэта. И многие другие интересные события ждут гостей фестиваля.

Время проведения фестиваля на Красной площади:

31 мая — 1 июня с 10:00 до 22:00, 2—3 июня с 10:00 до 23:00 6 июня — День русского языка и литературы, день рождения Александра Пушкина, и в этот день по традиции молодым писателям вручат литературную премию "Лицей". Лучшие юные чтецы России, победители конкурса "Живая классика", будут читать стихи и прозу А. С. Пушкина, между литераторами пройдёт рэп-баттл "От Пушкина до "Известий" шагов двести", а также пройдёт акция "Живые поэты". Также Башмет-центром будет представлена авторская программа пианиста Ивана Рудина "На грани возможного".

Время и место проведения: Пушкинская площадь, с 10:00 до 22:00.

Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при содействии Министерства культуры РФ, Правительства Москвы и Российского книжного союза.