Все, что нужно знать о предстоящем Bosco Fresh Fest

Екатерина Поклад поговорила с художественным руководителем Bosco Fresh Fest Ильей Куснировичем накануне двухдневной музыкальной фантасмагории, которая пройдет в Московской школе управления «Сколково» 10 и 11 июня.

В чем идея фестиваля?

Bosco Fresh Fest уже восемь лет — и из них четыре, как мы ушли в формат лайфстайла. Есть тренд на иммерсивные спектакли, построенные по принципу максимального взаимодействия с посетителем. А поскольку сейчас одна из основных задач — работа с миллениалами (даже не работа, скорее игра), то наша идея в том, чтобы люди приходили не просто на фестиваль, а на огромный roleplay.

Как реализовываете задумку?

В первую очередь с помощью локации. Мы каждый год ее меняем, стараемся найти идеально соответствующую эстетике нашего фестиваля. Теперь ведь даже музыкальные фестивали — про места, про атмосферу. В этом году мы остановились на неочевидной площадке — бизнес-школе «Сколково». Попав туда, гости почувствуют, что игра идет не только при помощи артистов, но и за счет активностей, декораций и того, как мы будем их во все вовлекать. Само здание — это своего рода супрематический глобус Малевича в натуральную величину. Представьте себе наш космический сеттинг в этой архитектуре — и поймете, как футуристично мы будем праздновать уикенд музыки.

В этом году у Bosco Fresh Fest космическая тема?

Да, но не в буквальном смысле, а в контексте космоса как чего-то нового, неизведанного и манящего. Для многих бренд Bosco — это только яркая олимпийская форма, на самом же деле это огромная экосистема, буквально своя вселенная. А фестиваль — отличная площадка, на ко— торой мы можем открыть новые грани бренда и заинтересовать посетителей в уже самостоятельном дальнейшем исследовании. Что касает— ся визуальной составляющей, то тут мы вдохновлялись советскими научно-фантастическими фильмами, например, «Солярисом» Тарковского. Они обладают абсолютно уникальной идентичностью, и в этом есть особый шарм, который и будет отражен в нашем проекте. Мы бы хотели раскрыть тему устремлений в будущее, но— вого романтизма, тяги человека к знаниям.

Менять каждый год площадку сложно. Зачем так заморачиваться?

Это правда — но атмосфера, которую нам удается создать, находит фидбэк у аудитории. Безусловно, это не сотни тысяч человек, даже не пятьдесят, как у «Пикника „Афиши“, а свои пятнадцать — зато именно те, на кого мы работаем. Плюс мы делаем маркетинговое мероприятие, то есть у нас нет задачи продать максимальное количество билетов. Не потому, что мы не можем позвать больше артистов и расшириться, а потому, что позиционируем себя как бутик-фестиваль. И поэтому нам нужно очень качественно для каждого потенциального клиента выстроить его Customer Journey Map, чтобы он получил удовольствие в деталях.

И главное: какая будет музыка?

Мы хотели затронуть несколько жанров: элек— троника, гитары и хип-хоп, без которого сложно представить современную культуру. В последней категории у нас будет замечательный Талиб Квели, он выступал с Андерсоном Паком на Grammy. Дальше — вернувшаяся после 8-летнего молчания Карин Дрейер (она же Fever Ray), еще английские электронщики Orbital и наши СБПЧ c Race to Space. На Bosco Fresh Fest артист пусть незаменимый, но все-таки элемент эмпирического познания мероприятия. Такого, когда задействованы все пять органов восприятия: важно и слушать, и пробовать, и даже трогать вещи, чувствовать запахи. Все вместе должно работать на одно впечатление. Поэтому наши артисты не массово известны, но при этом важ— ны для людей, на которых мы ориентируемся.

Расскажите про ночную программу.

Здесь мы стараемся работать с неокученным в России музыкальным полем — электронным. Эту нишу в некоторой степени занимал Outline, который, к нашему великому сожалению, сейчас не проводится. Если брать международные проекты, то нам близок амстердамский фестиваль Dekmantel. Мы тоже делаем ставку не на супер— популярных электронных артистов, а на тех, которые вызывают интерес у разбирающейся публики. И мы снова планируем несколько ночных сцен, танцпол нашей промокоманды Esthetic Joys. Будет музыкальный анатомический театр, если так можно сказать. Сейчас, когда большинство базовых впечатлений легко получить в интернете, миллениалам не хватает историй, в которых они могут быть задействованы — причем не пассивно, как посетители концерта, а непосредственно в качестве участников события. И этот опыт они ищут как раз на таких фестивалях, как наш.