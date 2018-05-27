Как проходит День города в Санкт-Петербурге

День 315-летия Петербурга отпраздновали множеством ярких акций, самой запоминающейся из которых стало шествие слонов в центре города.

Возвращение слонов

Артист Эдгард Запашный не скрывал радости перед выходом цирковых слонов на улицы Петербурга. "Слоны — это нежные животные, несмотря на свои серьезные габариты. Их можно легко обидеть, напугать, поэтому массовые мероприятия с их участием проводить трудоемко. И тут вдруг власти Петербурга создают все условия! Это значимое событие для города!" — сиял артист, комментируя акцию журналистам.

Организаторы события напомнили, что слоны давно связаны с историей имперской столицы. Так, первого слона подарил Петербургу в 1714 году персидский шах. Огромного зверя на паруснике доставили в Астрахань, а оттуда привели в Петербург. Когда-то Слоновьей улицей назывался нынешний Суворовский проспект, а один из центральных мостов в Петербурге, Аничков, специально расширяли для того, чтобы слоны могли свободно шествовать по Невскому проспекту.

Возрождение старой традиции слоновьего шествия по городу началось с площади Белинского. Четыре могучих слонихи с маленькими наездниками на спинах неспешно заняли почетное место во главе колонны циркачей. Их сопровождали всадники в белых папахах на драгоценных туркменских лошадях стоимостью с престижную иномарку. Казалось, встречать слонов вышел весь Петербург.

Улицы были забиты желающими поглазеть на гигантских животных — дети облепили плечи родителей, а те бесстрашно бросались к слонам ради удачного кадра на мобильный. Маленькая слоновая армия пленила город без единого выстрела.

Цирковые сотрудники и охранники с трудом расчищали дорогу праздничной процессии. Несмотря на радостные вопли тысяч зрителей, слоны двигались с неспешным достоинством. Если они и были обижены или напуганы, то прекрасно умели сдерживать эмоции.

Колонна сделала остановку на Малой Садовой улице. Слоны приветствовали собравшихся исполнением цирковых трюков, после чего отправились восвояси.

Громкий рекорд

После циркового шоу на перекрытый Невский проспект вышли оркестры барабанщиков и барабанщиц из множества российских городов. Открыл праздничное шествие оркестр Петровского полка, в котором в эпоху Петра Великого появился первый в России военный оркестр. Музыканты в аутентичных треуголках чеканили шаг под воинственные трели флейт и ритмичный гром барабанов.

Затем настала очередь военных оркестров и групп барабанщиц, чью череду удачно разбавили жаркие ритмы бразильского шоу "Карнавал" с обязательными красотками в разноцветных перьях.

Шествие закончилось уникальным действом: установкой рекорда России по количеству исполнивших дробь барабанщиков. Всего на Невском проспекте одновременно прогремели около тысячи музыкантов, выстроившихся на проезжей части вдоль Гостиного двора.

Еще одной возрожденной традицией стал парад физкультурников, не проводившийся в северной столице более чем полвека. Перед мероприятием организаторы парада бросили клич по социальным сетям, попросив атлетов откликнуться и принять участие в акции. Колонны спортсменов прошли по Невскому под ностальгические песни советских лет.

В конце мероприятия состоялся флешмоб, в ходе которого участники признались в любви городу, выстроившись в "живой" хештег #315СПб.

От велопарада до салюта

Утром на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского стартовал велопробег. Он завершился в парке 300-летия, где обустроили развлекательную зону, сцены для выступления музыкантов и фудкорт.

Днем в Петропавловской крепости прошло шоу, которое было посвящено представлению истории Петербурга от начала строительства первого деревянного здания до современных лет. Затем гости увидели бесплатный концерт звезд.

В этот же день жители и гости города увидели Санкт-Петербургский бал национальностей, во время которого участники в национальных костюмах прошли по Невскому проспекту в сторону Стрелки Васильевского острова.

Вечером над городом на Неве в честь 315-летия Петербурга прозвучит праздничный салют.