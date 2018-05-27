Московские школьники посетили более 200 музеев в рамках олимпиады

Более 135 тысяч школьников столицы приняли участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», они посетили свыше 200 музеев, выполняя различные задания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах прошел фестиваль музеев. Школьники и их родители смогли поучаствовать в мастер-классах, играх, викторинах и посетить различные выставки. Также гости праздника проверили свои навыки в ориентировании на местности с организаторами игры «Познай свой город».

«На торжественной церемонии наградили победителей олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Всего в олимпиаде участвовали более 135 тысяч школьников, в призовой игре — более 30 тысяч. С сентября по март ученики посетили свыше 200 музеев, выполняя различные задания и участвуя в конкурсах», — говорится в сообщении.

Самыми популярными музеями в этом сезоне олимпиады стали Зоологический музей, Дарвиновский музей, Музей археологии и Музей Востока.

«С каждым годом к нам добавляется все больше музеев, все больше школьников. И это основной критерий роста олимпиады. В прошлом году участвовало 160 музеев, парков и усадеб. В этом году больше 200. Добавилось много новых разных музеев. Много новых музеев мы ждем в следующем году», — отметила координатор проекта Мария Войцик.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» проводится с 2013 года. Ее организаторами выступают департамент образования и департамент культуры. Координирует проект Центр педагогического мастерства.

Следующий сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» стартует 1 сентября этого года. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и заполнить анкету.