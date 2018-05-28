Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве 

В конце мая российскую столицу посетил Джонни Депп: актер не стал привлекать всеобщее внимание к своему визиту и накануне концерта своей группы Hollywood Vampires в "Олимпийском" решил прогуляться по Москве.
Звезда "Пиратов Карибского моря" заглянул в спортивный городок благотворительного марафона "Бегущие сердца" Натальи Водяновой, побывал на Красной площади и в парке "Зарядье". А также посетил Государственный музей В. В. Маяковского и привел в полный восторг его сотрудников: Депп не только сфотографировался с ними, но и оставил надпись в книге посещений:
"Я сражен вашим гостеприимством и близостью гению Маяковского. С уважением, Джонни Депп".
Оказывается, актер отлично знаком с творчеством российского поэта, и особенно ему по душе стихотворение "Послушайте!".
Подкрепить силы после насыщенного дня Джонни решил в ресторане "Белуга", где опробовал целую серию блюд — в том числе, сугудай из муксуна, салат с камчатским крабом и кольраби и белужью икру.