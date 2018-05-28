Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве

В конце мая российскую столицу посетил Джонни Депп : актер не стал привлекать всеобщее внимание к своему визиту и накануне концерта своей группы Hollywood Vampires в "Олимпийском" решил прогуляться по Москве.

Звезда "Пиратов Карибского моря" заглянул в спортивный городок благотворительного марафона "Бегущие сердца" Натальи Водяновой , побывал на Красной площади и в парке "Зарядье". А также посетил Государственный музей В. В. Маяковского и привел в полный восторг его сотрудников: Депп не только сфотографировался с ними, но и оставил надпись в книге посещений:

"Я сражен вашим гостеприимством и близостью гению Маяковского. С уважением, Джонни Депп".

Оказывается, актер отлично знаком с творчеством российского поэта, и особенно ему по душе стихотворение "Послушайте!".

Публикация от МОСГОРТУР. Музеи (@mosgortur.museum) 27 Май 2018 в 4:36 PDT Подкрепить силы после насыщенного дня Джонни решил в ресторане "Белуга", где опробовал целую серию блюд — в том числе, сугудай из муксуна, салат с камчатским крабом и кольраби и белужью икру.