Столичные школьники посетили более 200 музеев в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

В этом году в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» приняли участие более 135 тысяч школьников. С сентября по март ученики посетили свыше 200 музеев, выполняя различные задания и участвуя в конкурсах, передает портал Мэра и Правительства Москвы

«С каждым годом к нам добавляется все больше музеев, все больше школьников. И это основной критерий роста олимпиады. В прошлом году участвовало 160 музеев, парков и усадеб. В этом году больше двухсот. Добавилось много новых разных музеев. Много новых музеев мы ждем в следующем году», — отмечает координатор проекта Мария Войцик.

Она также напомнила, что олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» под руководством Департамента образования и Департамента культуры. Координатором проекта выступает Центр педагогического мастерства. Следующий сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» стартует 1 сентября этого года.