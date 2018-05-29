Летняя Москва: где отдохнуть в парках и у воды

Спортивные игры и тренировки, прокат велосипедов и скейтбордов, летние кафе и аттракционы ждут горожан в парках и на пляжах столицы.

Городские парки и пляжи летом — среди самых популярных мест в Москве. Если в 2011 году здесь отдохнули 60 тысяч горожан, то в 2017-м их число увеличилось вдвое. В этом году, как ожидается, число посетителей зон отдыха достигнет 140 тысяч человек. Mos.ru рассказывает, чем здесь можно заняться.

На пляжах: спортплощадки, велопрокат, аттракционы

Чтобы искупаться и позагорать, вовсе не обязательно уезжать из города. Этим летом в Москве организовано 118 зон отдыха у воды. Купаться можно в водоемах 11 зеленых зон, на территории 45 в воду заходить нельзя, еще 62 считаются местами массового отдыха.

Везде, где разрешено купаться, работают спасательные станции и медпункты, установлены душевые кабины и кабинки для переодевания, туалеты и контейнеры для мусора. Также здесь есть автостоянки, торговые точки и доступ к питьевой воде.

На берегу оборудованы поля для мини-футбола, площадки для пляжного волейбола, детские и тренажерные площадки, беговые дорожки. На пляжах есть шезлонги и навесы, установлены урны и скамейки, садовые качели и беседки, проложены тропинки и дорожки, проведено освещение. Все желающие смогут взять напрокат велосипеды, покататься на водных аттракционах. Перекусить можно в летних кафе, а для любителей шашлыков организованы пикниковые точки. О том, что и где расположено, предупреждают навигационные щиты.

К летнему сезону привели в порядок пляж «Левобережный» на севере Москвы, Большой городской пруд в Зеленограде и пруд на улице Красных Зорь в Западном округе.

В 2017 году в зоне отдыха «Левобережный» было проведено комплексное благоустройство и озеленение территории. Здесь созданы единый веломаршрут и прогулочная дорожка, которые проходят и по прибрежной, и по лесной части зоны отдыха, есть собственная небольшая набережная со скамейками для отдыха. Берег канала имени Москвы укрепили, у воды установили ограждения.

Вся территория обновленной зоны отдыха пронизана сетью из тропинок и дорожек для прогулок. В вечернее время их освещают фонари и торшеры с энергосберегающими лампами. В качестве покрытия для дорожек и тропинок использовали деревянные настилы и мощение из плитки.

Летом безопасность горожан на пляжах будут обеспечивать 310 сотрудников МЧС и 1000 общественных спасателей, для этого организуют 60 постов и задействуют более 140 единиц плавательных средств.

Парки: творчество, спорт, танцы

Летом в городских парках развлечения на любой вкус найдут и дети, и их родители, и посетители старшего возраста.

Запланировано более 18,7 тысячи мероприятий. Среди них как масштабные (например, международный музыкальный фестиваль Park Live в Парке Горького), так и камерные — еженедельные мастер-классы по росписи пряников в саду имени Баумана, бесплатные экскурсии по усадьбе Воронцово и многое другое.

Время в парках можно будет провести не только весело, но и с пользой. Кружки детского творчества и развивающие занятия для малышей, уроки иностранных языков, танцев и тенниса, мастер-классы по шахматам и катанию на скейтборде, йога и гимнастика цигун, фитнес и бильярд, встречи с участниками поэтических клубов и театральных кружков — и это далеко не полный список мероприятий, которые ждут посетителей.

Отдельная программа проходит для представителей старшего поколения. Уже сейчас занятия по программе «Московское долголетие» проводятся в 26 парках. Пожилые горожане занимаются скандинавской ходьбой, общей физической подготовкой, танцами и другими активными видами досуга.

Специальные занятия запланированы для школьников. В Перовском парке стартует проект по изучению английского языка. Участники выучат названия животных, растений, планет, будут разгадывать загадки. Уроки рассчитаны на детей двух возрастных групп — от семи до 12 лет и от 13 до 16 лет.

В парке «Сокольники» оборудовано 14 детских площадок, одна из них адаптирована для детей с особенностями развития. Работают три детских кафе и два летних клуба. В этом году для школьников организован новый «Панда-парк» на металлических конструкциях.

Длина маршрута — более 700 метров. Популярным обещает быть еще один новый проект — «Фан-град». На этой площадке можно проходить по специальным коридорам на разных уровнях.

Парки подготовлены и для маломобильных посетителей. Для них оборудованы пандусы, специальные парковки и адаптированные площадки для воркаута.