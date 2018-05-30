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Названы самые дорогие города мира
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Названы самые дорогие города мира 

Lenta.ru 30 мая 2018
Фото: bildbaendiger / Globallookpress.com
Швейцарская финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Для анализа сотрудники компании собрали данные о 128 видах продуктов и услуг и подсчитали средние зарплаты 15 профессий. Специалистами были проанализированы и учтены местные особенности 77 городов (например, москвичи предпочитают чай кофе, а в Тель-Авиве не употребляют свинину).
Таким образом, первое место занял город Цюрих (Швейцария), проживание в котором обойдется в среднем в 260 тысяч рублей в месяц. Вторым идет другой швейцарский город — Женева, который Цюрих обогнал даже по ценам на стрижки (на 20 процентов дороже) и электронные устройства (на 16 процентов дороже).
Также, в топ-10 вошли Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токио, Милан, Лондон, Чикаго и Хельсинки. Санкт-Петербург оказался на 51 месте, обогнав Москву, которая заняла 54 позицию в рейтинге.
В мае 2017 года новозеландский Веллингтон был признан лучшим в мире городом для проживания по версии аналитиков Deutsche Bank. Эксперты анализировали города из разных стран мира по таким параметрам, как прожиточный минимум, уровень загрязнения воздуха, климат, цены на недвижимость, ситуация с преступностью и здравоохранением.
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