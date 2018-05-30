В Санкт-Петербурге открыли первый музей оловянного солдатика

Экспонатами музея стали различные коллекции солдатиков, одна из них принадлежала собранию М. Люшковского и А. Любимова, она была передана в дар хозяевам в 1966 году. Всего в Фонде находятся свыше 60 тысяч уникальных фигурок. Осенью 2017 года музей приобрел еще одну коллекцию — игрушечную реконструкцию парада Российской императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле, выполненную вручную. Она состоит из 2564 солдатика. Музей оловянного солдатика насчитывает шесть залов, в каждом из них расположены разнообразные фигурки: плоские, портретные и панорамные.