Пешеходная улица в центре Петербурга превратилась в парковку

1-я Советская улица проходит параллельно Невскому проспекту и ограничена Суворовским проспектом и Орловским переулком. Старожилы помнят, что когда-то по 1-й Советской ходили трамваи, потом пути убрали, и через улочку потянулись автомобильные потоки. Через Орловский переулок можно было выехать на Лиговский проспект, минуя традиционную пробку на Невском. Несколько лет назад выезд с Орловского переулка запретили, и теперь для автомобилистов 1-я Советская официально заканчивается тупиком.

В итоге улица превратилась в сплошную зону парковки для сотрудников ближайших офисов, таксистов и тех, кто встречает или провожает пассажиров на Московском вокзале.

Дело в том, что возле самого крупного железнодорожного вокзала города долгие годы не было зоны бесплатной стоянки. Чтобы подъехать к зданию вокзала, нужно было пересечь шлагбаум и заплатить 150 рублей. К этой схеме серьезные вопросы возникли только два года назад, а до этого все, кому было жаль денег и нужно было где-то подождать поезд, ехали на 1-ю Советскую и парковались там. Там же открылись специализированные стоянки, где можно было оставить машину на несколько дней.

На качестве городской среды такая роль сказывалась плохо. Вечерами на 1-й Советской собирались сомнительные компании, часто случались драки, на улице всегда было много мусора.

Наконец осенью прошлого года улицу решили облагородить. Концепция простая — раз 1-я Советская стала тупиковой, то она должна быть пешеходной. Улицу замостили плиткой, установили бетонные скамейки, фонари. Вишенкой на торте стал памятник карете, он должен был напоминать о том, что до революции эта улица называлась Каретной.

Реконструкция улицы завершилась 15 мая. Но несмотря на внешнее преображение, суть осталась той же: на 1-й Советской по-прежнему паркуются машины, а туристы и горожане обходят ее стороной.

Руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански видит главную проблему в автомобилях. Во время общественной инспекции участники движения обнаружили, что многие автомобили стоят вплотную к скамейкам. Неудивительно, что горожане не хотят здесь отдыхать.

Причем, когда активисты попробовали вызвать полицию, выяснилось, что стражи порядка не спешат разбираться с нерадивыми автолюбителями. В итоге неравнодушные петербуржцы составили три жалобы на бездействие полиции. Там им сообщили, что в Центральном районе работает всего одна машина ДПС . Примечательно, что даже когда полиция прибыла на место, оштрафовать водителей за неправильную парковку не получилось: оказалось, что на обновленной улице некорректно поставлены дорожные знаки.

Сейчас активисты жалуются на ситуацию с 1-й Советской губернатору. А предприниматели, которые арендуют помещения на улице, с интересом следят за происходящим.

Пешеходные улицы Петербурга весьма привлекательны для бизнеса. Здесь охотно открывают кафе, салоны красоты, брендовые магазины. Из-за высокой проходимости клиенты есть всегда, поэтому спросом пользуются помещения во внутренних дворах, на вторых-третьих этажах.

На 1-й Советской пул арендаторов с начала реконструкции практически не изменился. Поверили в будущее улицы только владельцы сети маникюрных салонов, занявшей помещение на втором этаже в самом конце улицы. Часть помещений пустует уже несколько лет.

В то же время история с машинами не такая уж и уникальная. Например, два года назад, когда участок Большой Морской сделали пешеходным, сотрудники ГИБДД и активисты несколько месяцев выгоняли оттуда автолюбителей. В итоге к тому, что под арку Главного штаба заезжать нельзя, автомобилисты худо-бедно привыкли.