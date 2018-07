XV Юбилейный фестиваль Усадьба JAZZ

2-3 июня 2018 года

Усадьба «Архангельское»

XV Юбилейный фестиваль Усадьба JAZZ

Крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике этим летом состоится в пятнадцатый раз! Меняется весь ход нашей жизни, меняются исторические эпохи и поколения, но УСАДЬБА JAZZ остается любимым праздником музыки и творчества для многих тысяч людей по всей стране. Событием, которого ждут целый год.

В первые выходные этого лета праздник музыки в Архангельском состоится вновь — и продлится, как и раньше, целые выходные! В этом году гостей фестиваля ждет особенная музыкальная программа на целых шести сценах, в которой нашлось место самой разной и, конечно, только лучшей музыке!

Впервые в России на юбилейном фестивале УСАДЬБА JAZZ выступит группа The New Power Generation с программой Celebrating Prince (США) ! Этот легендарный коллектив с 1990 года сопровождал все выступления музыкального кумира целой эпохи Prince. 2 июня в Архангельском прозвучат песни Purple Rain, Nothing Compares 2U и бессмертные хиты исполнителя.

«Партер» традиционно выступят любимые музыканты самых разных жанров, как, например, популярная AYWA (Франция), играющая традиционные песни стран Магриба с привнесенными элементами фанка, реггей и рока. С джазовым составом и необычной программой выступит певица Peruquois (Австралия). Еще одним из хедлайнеров станет легендарная группа "АукцЫон", в этом году, кстати, отмечающая 40-летний юбилей. Также на сцене «Партер» выступят бывший солист группы 5'Nizza SunSay, певица Manizha и коллектив «Меджикул». На самой большой сцене традиционно выступят любимые музыканты самых разных жанров, как, например, популярная певица Ёлка, которая исполнит особенную программу, подготовленную специально для фестиваля.

«Сбербанк Первый Аристократ» выступит уже полюбившийся гостям фестиваля басист-виртуоз Richard Bona и его коллектив (США); Алексей Архиповский — музыкант, в руках которого балалайка приобрела совершенно особое звучание и способна подражать любому другому инструменту; Mark Eliyahu (Израиль), играющий на кеманче, который входит в топ-лист world music на soundcloud; нью-йоркский саксофонист Donny McCaslin (США), который участвовал в записи последнего прижизненного альбома Дэвида Боуи Blackstar; один из самых знаменитых русских джазменов в мире Игорь Бутман со своим квинтетом; Jacob Collier (Великобритания), прославившийся благодаря роликам на Youtube, а ведь однажды его просто заметил в Инстаграм не кто-нибудь, а легендарный Куинси Джонс. Сейчас самый перспективный молодой джазовый музыкант уже по праву имеет 2 премии Grammy.

На сцене Jazz Club будут представлены любимые посетителями джазовых клубов и УСАДЬБЫ JAZZ российские музыканты.

В первый день фестиваля здесь будет преобладать более традиционный джаз — от свинга до пост-бопа. Во второй день здесь можно будет услышать интересные эксперименты по смешению джаза с электроникой, например, невероятные по энергетике сеты Jazz Between и Jazzve, выступление коллектива Данилы Никитина «21pm», Under Influence, Cotton Air, Jazz Friends, а также world music, включая зажигательные танцы и ритмы народов мира. Кроме того, Jazz Club станет и поэтической сценой, благодаря специальному проекту популярного актера Анатолия Белого.

Отдельной, особенной и почти камерной сценой станет «Квартирник у Сёмушкиной», где президент и идейный вдохновитель фестиваля Мария Семушкина соберет самых талантливых музыкантов, уже ставших настоящими резидентами квартирника, таких как, например, Groove Garden, Алиса Тен, Bubamara Brass Band и Диана Поленова. Волшебный синтез, атмосфера сотворчества, импровизации будут царить на этой совершенно уникальной площадке.

УСАДЬБА JAZZ — это семейный фестиваль, включая самых маленьких, для которых создано специальное музыкальное пространство — сцена Усадьба Jazz Kids, юные гости которой совершат увлекательное путешествие в Африку, на Острова Карибского Бассейна, в Одессу начала прошлого века, а также в Гарлем времен детства легендарной Эллы Фитцджеральд. Сеть клиник “Мать и Дитя” в своей зоне проведут консультации по актуальным для родителей вопросам и разнообразные развлечения — игру в доктора точно! J с подарками для детей. Здесь же всех ждет встреча с Оркестром Клезмастерс из Одессы, кубинцами Enсemble Cubano, группой «Залив Кита» и, конечно, с настоящими джазовыми дивами Сашей Магеровой и Алиной Ростоцкой.

Кстати, дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно.

Юбилейный фестиваль УСАДЬБА JAZZ станет по-настоящему особенным, потому что гостям фестиваля будут представлены лучшие образцы самых современных и разнообразных жанров "московской сцены", её особенных граней и кросс-культурных пересечений, которые выступят в рамках проекта ART СВОБОДА.

Это будет настоящее ART ПРОСТРАНСТВО СВОБОДЫ И ТВОРЧЕСТВА, где можно будет увидеть очень разные, зачастую экспериментальные события и объекты, объединившие самых лучших актеров, режиссеров, художников, танцоров и перфомеров.

ART СВОБОДА, запущенная в рамках 15-летия, стартовала в январе этого года совместно с Новым пространством Театра Наций и уже успела себя зарекомендовать, как площадка для самого авангардного и экспериментального музыкального искусства.

Центральным событием станет уже нашумевший театральный проект "Лес" режиссера Дмитрия Мелкина, реализованный студентами знаменитой Мастерской Дмитрия Брусникина в коллаборации со студией «Low Tech». Здесь будет и современный танец, и живое пение, и музыка, и видеоарт, и яркая экологическая линия, вторящая концепции фестиваля. Это самый настоящий site-specific-спектакль, который можно играть в открытом пространстве. В основе проекта лежит философский труд Владимира Бибихина «ЛЕС», посвященный материи.

"Freak Fabrik" покажет свой спектакль "Эффект присутствия", по роману Сергей Филатов продемонстрирует совершенно уникальные звуковые скульптуры и медиа-объекты. Независимое творческое объединениепокажет свой спектакль, по роману Бориса Виана "Пена дней", а художник и музыкантпродемонстрирует совершенно уникальные звуковые скульптуры и медиа-объекты.

Авторский театр "Эскизы в пространстве" покажет на площадке Усадьба Jazz Kids специально подготовленное театрально-музыкальное представление "Animal Band" по произведениям детских авторов.

Александр Гиршон и проект Dance Walking Moscow проведут интерактивный танцевальный перфоманс, в котором смогут принять участие все желающие. Лаборатория народной культуры «Человек мира» покажет живую инсталляцию, где 9 швей, управляя своими швейными машинами, на протяжении дня будут шить косоворотки и сарафаны, создавая атмосферу труда и мира. Интересный мультимедийный проект будет реализован совместно с Государственным Центром Современного Искусства (ГЦСИ).

Экологическая миссия! Символ фестиваля УСАДЬБА JAZZ — дерево, которое не только украшает вековую усадьбу, но и является частью экосферы, в которой мы живем. Поэтому второй год мы подтверждаем свой статус #ФЕСТИВАЛЬБЕЗПЛАСТИКА.

Одним из главных партнеров экологической составляющей фестиваля станет всемирная экологическая общественная организация Greenpeace. Программа фестиваля будет напечатана на бумаге вторичной переработки. Вместо пластиковой посуды на большинстве фуд-кортов появится экологичная благодаря сервису «Happy Cup». Также снова будет реализован раздельный сбор мусора. Отходы, распределенные по отделениям четырехцветных урн и контейнеров, благодаря работе компании «Хартия», обязательно будут переработаны в ценное сырье, а не будут столетиями разлагаться на полигонах.

Сбербанк Первый совместно с Mastercard, на одной из сцен проведут FIRST TALK — цикл публичных дискуссий Сбербанка Первого на самые актуальные темы с лидерами мнений. Телекоммуникационным партнером выступит Генеральный партнер фестиваля —совместно с, на одной из сцен проведут FIRST TALK — цикл публичных дискуссий Сбербанка Первого на самые актуальные темы с лидерами мнений. Телекоммуникационным партнером выступит компания «МегаФон» , поэтому готовьтесь рассказать всему миру про то, что увидели и услышали на фестивале — стримить, вести прямые эфиры в социальных сетях, выкладывать эксклюзивные кадры в сторис поможет самый быстрый мобильный интернет в России от «МегаФона» (по версии Ookla).

Официальный автомобильный партнер Volkswagen представит гостям фестиваля автомобили Tiguan Sportline и Teramont в своей инновационной экспо-зоне «Volkswagen Digital Experience».

Передовые цифровые технологии позволят посетителям испытать автомобили в разнообразных интерактивных форматах и получить уникальную возможность познакомиться с моделями марки при помощи инновационных цифровых технологий. Уже не первый год один из главных вопросов для гостей фестиваля: что надеть и что обуть. На второй вопрос поможет ответить партнер фестиваля итальянский бренд GEOX, мировой лидер в создании «дышащей» обуви и верхней одежды, который предложит гостям фестиваля стильную, комфортную, воздухопроницаемую обувь для длительных прогулок, танцев на траве, а если начнется дождь, то укроет под крышей своего стенда и расскажет, как сохранить ноги сухими даже в дождливую погоду.

А если захочется перевести дух и сделать перерыв в музыкальных впечатлениях, то можно посетить Tea Lounge Greenfield, где ритмы джаза превратятся в мелодию изысканных вкусов чая Greenfield, или уютное французском кафе Jardin, где можно будет отправить «кофейные» открытки далеким и близким друзьям и найти свой и только свой вкус кофе, чтобы, смакуя каждый глоток, наслаждаться музыкой и ценностью настоящего мгновения.

Также гостей как всегда ждет маркет, фуд-корт, включая специальный проект, посвященный 15-летию, под названием «Пятнадцать кухонь мира», где будут представлены знаковые блюда со всего мира.

В атмосферу жизнерадостности и беззаботности фестиваля, когда не нужно никуда спешить, можно окунуться в зонах с приятными напитками. Martini Lounge порадует летним прохладным коктейлем Martini&Tonic под аккомпанемент теплых джазовых композиций. В Dewar’s Scotch Egg Club в виде винтажного фуд трака гостей ждет не только интересный гастрономический опыт, но и веселые развлечения.

Фестиваль объединит вокруг себя самых разных ярких и творческих людей: художников, режиссеров, поэтов и дизайнеров.

За прошедшие годы наша жизнь поменялась чуть менее чем полностью, но неповторимая атмосфера любви, дружбы и сотворчества, благодаря которой фестиваль любят уже несколько поколений людей осталась неизменной!

Усадьба Jazz в Москве — 2-3 июня 2018 года, 14:00 — 23:00.

Государственный музей-усадьба «Архангельское», Поселок Архангельское, Красногорский район Московской области

Стоимость билетов:

Билет «Все площадки» 2 или 3 июня — 2800 р.

Абонемент на 2 дня «Все площадки» — 4500 р.

VIP-билет — 10 000 р.

