5 правил при готовке шашлыка

Правило №1

Готовый у вас шашлык из магазина или вы сами мариновали мясо, курица это, или свинина — дело вкуса. Главное, не испортить его во время приготовления, а это очень легко, если вы нанизываете куски плотно друг к другу, что мешает прожарке. Не экономьте место на шампурах, оставьте расстояние по полсантиметра между стыками.

Правило №2

Не стоит смешивать овощи и мясо — время приготовления у них разное. Пока баранина прожарится, как следует, помидоры и лук сгорят. Их удобнее готовить на решетке, отдельно, когда жар от углей не такой уже сильный.

Правило №3

Нанизывая куски на шампур, следите за тем, чтобы они были одной величины, иначе большие останутся сырыми, а маленькие пересохнут. Маринуя мясо самостоятельно, нарежьте его одинаковыми кубиками примерно по 4—5 сантиметров, тогда вам не надо будет «примеряться» во время готовки.

Правило №4

Это только, кажется, что пожарить мясо можно на чем угодно. Хоть еловых веток в лесу наломай или старый забор сожги. Качество дров играет большое значение для вкуса блюда. «Правильные» это березовые поленья или лиственных деревьев, сухие, без веток и листьев. В магазине можно купить уже готовый уголь, а вот продающуюся рядом жидкость для розжига брать не стоит. Иначе ваше мясо получится не с ароматом дымка, а химии.

Правило №5

Не надо поливать угли в случае возгорания ни водой, ни вином, ни маринадом. Вы эх просто тушите и уменьшаете жар. Попадая на мясо, холодная жидкость мешает равномерной прожарке. Чтобы сбить пламя, снимите шампуры на несколько секунд с мангала и перемешайте угли. Просто сдвигать шашлык в сторону не стоит, на него осядет пыль.