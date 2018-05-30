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Фестиваль уличного искусства пройдёт в Новосибирске с 1 по 3 июня
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Фестиваль уличного искусства пройдёт в Новосибирске с 1 по 3 июня 

RT на русском 30 мая 2018
Фестиваль уличного искусства «Окрашено» пройдёт в Новосибирске с 1 по 3 июня, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на организатора Маргариту Балакину.
В этом году мастера граффити намерены выйти за рамки создания картин на стенах зданий — в арт-объект будет превращена бетономешалка.
Участниками фестиваля станут 12 художников из российских городов. Хедлайнером выступит мастер из Берлина.
Программа также включает открытие первого в городе стрит-арт музея под открытым небом, турнир по стриболу, граффити-пикник.
Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Мультимир» пройдёт на ВДНХ с 30 мая по 3 июня.
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