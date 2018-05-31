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СВАО станет площадкой «Интермузея»
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СВАО станет площадкой «Интермузея» 

Управа Алтуфьевского района 31 мая 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
На ВДНХ с 31 мая по 3 июня пройдет международный фестиваль «Интермузей». Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.
«Свыше 250 мероприятий деловой, культурной и детской программ «Интермузея-2018» пройдут на 12 фестивальных площадках, основные события состоятся в 75-м павильоне ВДНХ. Ключевой темой этого года станет «Музеи и общество», говорится в сообщении пресс-службы.
Фестиваль будет проходить в павильонах №75 и №516. Его участниками станут более 400 российских и зарубежных музеев.
Участники представят свои экспозиции и культурные программы: джазовые и хореографические концерты, мюзиклы, публичные интервью, детские виды активности. Вход бесплатный. Подробное расписание на сайте vdnh.ru в разделе «Куда пойти» (здесь же можно зарегистрироваться на посещение отдельных мероприятий). (ак)
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