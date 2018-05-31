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Планы на выходные: 2-3 июня
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Планы на выходные: 2-3 июня 

ИД «Собеседник» 31 мая 2018
Фото: Пресс-служба Stokke
Sobesednik.ru рассказывает о том, что делать и куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 1-3 июня в Москве.

Концерты

2 июня в «Крокусе» выступит Дуа Липа. Завоевав первые места хит-парадов с песней New Rules, Дуа возвращается в Москву, чтобы представить свою дебютную пластинку. Помимо уже полюбившихся песен у поклонников есть шанс услышать вживую и новые хиты, вроде One Kiss и High.
В усадьбе Архангельское 2 и 3 июня пройдет юбилейный музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz». На фестивале выступят более 80 исполнителей из разных стран мира, среди которых певица Елка с эксклюзивной программой, двукратный лауреат «Грэмми» Джейкоб Кольер, знаменитый бас-гитарист Ричард Бона со своей группой и другие.

Фестивали

На Красной площади 2-3 июня пройдет книжный фестиваль, на котором можно будет не только приобрести книги российских классиков, но и посмотреть на спектакли актеров из театра Et Cetera и Театра Наций. Для гостей ярмарки также выступят музыканты.
Во время фестивалья Nordic Way на "Флаконе" установят огромный детский стул // Фото: Pro-Vision Communications

Кино

С 31 мая в Москве начинается Beat Film Festival. На протяжении 12 дней на площадках кинофестиваля будут показывать картины из разных стран. Зрители смогут также поучаствовать в дискуссиях с режиссерами и сценаристами и обсудить шоу-бизнес, рекламу и визуальное искусство.
В четверг на большие экраны выходят триллер «Красный воробей», который мы уже посмотрели, итальянский детектив «Невидимый гость», фантастическая мелодрама «Как разговаривать с девушками на вечеринках» и ужастик «Истории призраков».

Мероприятия для детей

Фестиваль Финляндии и Норвегии Nordic Way, который пройдет на «Флаконе» 2 июня, подойдет и взрослым, и детям. Гости смогут встретиться с писателями, переводчиками, дизайнерами, критиками и искусствоведами, посмотреть кино и попробовать традиционные блюда скандинавской кухни. Организаторы также подготовили интерактивные зоны для гостей. Например, на улице будет установлен гигантский стол и стул. Каждый желающий сможет забраться на них, порисовать или просто посидеть.
В саду «Эрмитаж» 2 июня пройдет четвертый Большой фестиваль школ искусств — фестиваль современных технологий в искусстве, созданный детьми. Для гостей будет организована многочасовая музыкальная программа, саунд-арт и граффити, перформансы, благотворительная ярмарка и творческие мастер-классы, выставка «Твоя лаборатория ощущений» и световые инсталляции.
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