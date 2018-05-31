Пушкинский музей отмечает 106-летие со дня основания

Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина сегодня исполнилось 106 лет и по такому случаю в музее

подготовили

ряд торжественных мероприятий. Об этом сообщает в официальном микроблоге Twitter Пушкинского музея.

Сегодня мы отмечаем День рождения Пушкинского музея — 106 лет с момента основания. Весь день в музее будут проходить специальные мероприятия. Приходите!

https://t.co/aXEr6vvEND

— Пушкинский музей (@theartsmuseum)

May 31, 2018

В дополнение к экскурсионной и лекционной программе гостям предложат праздничный торт. Отмечается, что музей работает до 21:00, касса до 20:00. Вход на мероприятия осуществляется по билету в музей.

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