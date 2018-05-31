Пушкинский музей отмечает 106-летие со дня основания 

Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина сегодня исполнилось 106 лет и по такому случаю в музее
подготовили
ряд торжественных мероприятий. Об этом сообщает в официальном микроблоге Twitter Пушкинского музея.
Сегодня мы отмечаем День рождения Пушкинского музея — 106 лет с момента основания. Весь день в музее будут проходить специальные мероприятия. Приходите!
https://t.co/aXEr6vvEND
— Пушкинский музей (@theartsmuseum)
May 31, 2018
В дополнение к экскурсионной и лекционной программе гостям предложат праздничный торт. Отмечается, что музей работает до 21:00, касса до 20:00. Вход на мероприятия осуществляется по билету в музей.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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