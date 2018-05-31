Ещё
Пушкинский музей отмечает 106-летие со дня основания
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Пушкинский музей отмечает 106-летие со дня основания 

Москва меняется 31 мая 2018
Фото: Москва меняется
Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина сегодня исполнилось 106 лет и по такому случаю в музее
подготовили
ряд торжественных мероприятий. Об этом сообщает в официальном микроблоге Twitter Пушкинского музея.
Сегодня мы отмечаем День рождения Пушкинского музея — 106 лет с момента основания. Весь день в музее будут проходить специальные мероприятия. Приходите!
https://t.co/aXEr6vvEND
— Пушкинский музей (@theartsmuseum)
May 31, 2018
В дополнение к экскурсионной и лекционной программе гостям предложат праздничный торт. Отмечается, что музей работает до 21:00, касса до 20:00. Вход на мероприятия осуществляется по билету в музей.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Пушкинский музей отмечает 106-летие со дня основания появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Кино и спектакли покажут в Доме культуры на ВДНХ впервые после реставрации В столичном метро собрали самые необычные вопросы от гостей ЧМ-2018 В Парке Горького состоялось открытие павильона «Мажлис Катар» в честь ЧМ-2022
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой11
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение