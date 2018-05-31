В столице открылся книжный фестиваль «Красная площадь» 

Об этом сообщает наш собственный корреспондент с места событий.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Книжный фестиваль пройдёт в столице уже в четвёртый раз. В основу мероприятий фестиваля легли юбилеи и круглые даты со дня рождения великих русских писателей, поэтому гостей ждут истории о жизни классиков и театральные постановки, основанные на их произведениях.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Со спектаклями для зрителей выступят труппы театра Et Cetera и Театра Наций. Посетители фестиваля смогут посетить концерты «Виртуозов Москвы» и ансамбля «Солисты Москвы», а также встретиться с популярными авторами современности: в мероприятия примут участие Евгений Гришковец, Александра Маринина, Захар Прилепин, Роман Сенчин и другие.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Фестиваль «Красная площадь» пройдет со 31 мая до 6 июня. Вход свободный. Подробную информацию можно найти на официальной
странице
фестиваля.
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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