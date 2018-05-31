В столице открылся книжный фестиваль «Красная площадь»

Об этом сообщает наш собственный корреспондент с места событий.

Книжный фестиваль пройдёт в столице уже в четвёртый раз. В основу мероприятий фестиваля легли юбилеи и круглые даты со дня рождения великих русских писателей, поэтому гостей ждут истории о жизни классиков и театральные постановки, основанные на их произведениях.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Фестиваль «Красная площадь» пройдет со 31 мая до 6 июня. Вход свободный. Подробную информацию можно найти на официальной

странице

фестиваля.

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