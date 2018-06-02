«И зрительный зал, и сцена на воде»

В субботу, 2 июня, сезон открывает самая романтичная площадка Москвы — сцена на воде Зеленого театра ВДНХ. В программе на лето: Налич, Макаревич, духовые оркестры, классика, джаз и живая поэзия. МОСЛЕНТА выяснила у артистов и куратора проекта, Юли Давыдовой, в чем прелесть концертов под открытым небом и как заменить долгую поездку на загородный фестиваль коротким походом на парковый концерт под открытым небом.

Как на загородном фестивале

Сцены на воде в Москве ставили и раньше: например, в Парке Горького к Олимпиаде-80. Но конструкции эти были временными, выступления на них — нерегулярными, и в памяти народной они практически не отложились. Поэтому, что такое концерт на воде, в Москве мало кто представляет, а жаль — зрелище незабываемое.

Теперь у нас у всех появился шанс этот пробел заполнить: еще прошлым летом посреди Садового пруда парка «Останкино» открылась сцена на воде. Концерты на ней проходят регулярно, главным образом по выходным, но только в теплый сезон — летом.

Те, кто успел побывать на одном из этих концертов прошлым летом, знают, что рассказывать о пережитом опыте, в принципе, бесполезно. Чтобы понять, в чем прелесть формата, все эти ощущения стоит испытать самому. Когда стемнеет, а отражения софитов запляшут в черной воде, по которой, крякая, проплывают утки-мандаринки, сложно будет поверить, что вы в Москве, а не на большом загородном фестивале, с которого до дома еще пилить и пилить.

Программа этого лета

В этом году сцена на воде в «Зеленом театре» ВДНХ откроется в субботу, 2 июня, в 13:00 бесплатным концертом прославленного и легендарного Государственного духового оркестра России. Это выступление даст старт IV Фестивалю духовых оркестров: на протяжении всего лета на разных площадках будут выступать молодые и известные коллективы.

«Когда вся эта идея со сценой на воде заварилась, я сразу вспомнил книжку "Опасное лето" про Муми-троллей, — рассказывает Петр Налич. — Если помните, они там плавали на такой большой сцене, в какой-то вечер устроили концерт, люди к ним подплывали на лодках. Эта картина — пресет из детства, пресет счастья. И я подумал — класс, ура, хочу-хочу».

Неоклассика, поэзия, джаз

«Конструкция понтонная: и зрительный зал, и сцена находятся на воде, — рассказывает куратор площадки, Юля Давыдова. — Опыт прошлого сезона был очень удачным, потому что сцена на воде Зеленого театра ВДНХ находится в очень живописном месте. Атмосфера здесь уютная, за то лето мы получили множество положительных и даже восторженных отзывов. Так что в этом году было решено открыть эту сцену еще раз. Программу составили с учетом опыта прошлого года и пожеланий наших любимых гостей.

В течение всего сезона вас ждет множество самых разнообразных концертов. Это и серия неоклассики, в рамках которой выступят Полина Осетинская , Илья Бешевли и Кирилл Рихтер. И поэтические вечера: например, 29 июня у нас выступит молодая поэтесса Ирина Астахова (сценический псевдоним — Ах Астахова).

8 июля здесь состоится концерт Мариам Мерабовой и проекта MIRAIF. Очень интересный двойной концерт 12 и 13 июля у нас запланирован с участием Петра Налича».

«Здорово, что дважды это счастье повторится в жизни нашего коллектива, — говорит Петр Налич. — И я уверен: если мы будем счастливы на сцене, зрители в зале, конечно же, будут счастливы тоже. Интегрированность музыки в прекрасный парк со старыми деревьями задаст такую атмосферу, что это будет чуть больше, чем концерт. Такое погружение в состояния и настроения совершенно не московские».