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Фестиваль музеев Дона состоится в Ростове-на-Дону
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Фестиваль музеев Дона состоится в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 31 мая 2018
Фото: АиФ Ростов
III фестиваль музеев Дона пройдет в Ростове-на-Дону 2 июня.
Согласно информации из официальных источников, мероприятие пройдет с 11.00 до 19.00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова.
На трех его этажах свои экспозиции представят 34 донских музея.
Гостей фестиваля ждут мастер-классы, презентации и выступления творческих коллективов.
В 12.00 состоится круглый стол, где сотрудники учреждений обсудят вопросы комплектования музейного фонда.
Вход на мероприятие будет бесплатным.
В 2017 году фестиваль музеев Дона посетили более 10 тыс. человек.
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