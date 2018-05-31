Фестиваль музеев Дона состоится в Ростове-на-Дону

III фестиваль музеев Дона пройдет в Ростове-на-Дону 2 июня.

Согласно информации из официальных источников, мероприятие пройдет с 11.00 до 19.00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова.

На трех его этажах свои экспозиции представят 34 донских музея.

Гостей фестиваля ждут мастер-классы, презентации и выступления творческих коллективов.

В 12.00 состоится круглый стол, где сотрудники учреждений обсудят вопросы комплектования музейного фонда.

Вход на мероприятие будет бесплатным.

В 2017 году фестиваль музеев Дона посетили более 10 тыс. человек.