Уровень сероводорода в Москве превысил норму в три раза

Такая ситуация зафиксирована на юго-востоке столицы. Как отмечают в Мосэкомониторинге, высокое содержание сероводорода в этом районе фиксируется уже не в первый раз. Так, в середине апреля этот показатель был выше допустимой отметки в 5,5 раз.