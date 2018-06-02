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Уровень сероводорода в Москве превысил норму в три раза
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Уровень сероводорода в Москве превысил норму в три раза
Авторадио
1 час назад
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Фото:
MosDay.ru
Такая ситуация зафиксирована на юго-востоке столицы. Как отмечают в Мосэкомониторинге, высокое содержание сероводорода в этом районе фиксируется уже не в первый раз. Так, в середине апреля этот показатель был выше допустимой отметки в 5,5 раз.
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