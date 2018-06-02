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Под Саратовом на фестивале «Шумбрат» встречали хлебом и ключевой водой
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Под Саратовом на фестивале «Шумбрат» встречали хлебом и ключевой водой 

АиФ 2 июня 2018
В селе Оркино Петровского района почетных гостей фестиваля «Шумбрат» встречали хлебом с солью и ключевой водой, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, депутат областной Думы Вадим Рогожин, член правления Саратовской областной общественной организации «Саратовское объединение финно-угорского населения» Павел Чатуров приняли участие в национальном празднике, сообщает сайт Петровск64.
Девушки в национальных мордовских костюмах пригласили гостей пройти через ворота «Удачи» — большое полотенце, оформленное в национальном колорите, после провели к символичным очагам мордовских подворий и презентационным палаткам ряда районов области. Затем состоялось возложение цветов к памятнику павшим героям Великой Отечественной войны села Оркино, расположенному на территории центра.
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