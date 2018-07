Новая партия хедлайнеров Пикника «Афиши»-2018

К нам едут Дельфин, Oscar and the Wolf, «Аигел», «Пасош», Amyl and the Sniffers

Сегодня к его хедлайнерам — Arcade Fire, Земфире, Belle & Sebastian, King Gizzard & the Lizard Wizard, Фараону, Джоуи Бэдессу и Rhye — добавляется следующая партия артистов.

Дельфин

Важнейшая фигура местной независимой музыки

Другой бы на его месте точно кичился, что является для этих широт прародителем сокрушительно популярного сегодня жанра рэп. Действительно, в составе «Мальчишника» Андрей Лысиков был рэп-звездой, когда до появления нынешних рэп-звезд оставалось еще два десятка лет. Но решительно свернув из хип-хопа в сторону альтернативной сцены, Дельфин придумал свой собственный жанр. И продолжает его переформулировать каждым следующим альбомом.

Этой весной он еще раз удивил, выпустив альбом «442» — наиболее прямое острое за многие-многие годы. Пресса на разные лады обсуждала его политическую и социальную направленность. Понятно, что прямое высказывание — всегда самое доходчивое. Однако же все равно лучшее творчество Дельфина — интровертное, созерцательное и тонкое; устремленное глубоко внутрь, но находящее свой способ срезонировать с чувствами слушателя.

«Аигел»

Тексты о дальней дороге и казенном доме под умную электронику

«Аигел» — результат сотрудничества татарской поэтессы Айгель Гайсиной и Ильи Барами («СБПЧ», 2H Company, «Елочные игрушки»), возникший, что называется, на основе реальных событий: жених Айгель находился за решеткой.

пресс-материалы

Это ощутимо добавляет остроты и без того травматичным текстам о столкновении с судебной и исправительной системой и егокатастрофических последствиях, которые звучат под электронный хип-хоп — то жесткий, то гипнотичный, избавленный от не самых приятных жанровых клише и вообще уверенно идущий вразрез с мейнстримным рэпом.

Oscar and the Wolf

Чувственный электронный поп из Бельгии

Бельгийский проект Oscar and the Wolf, записывающий чувственный электропоп, попал на радары еще четыре года назад, когда их дебютный альбом «Entity» стал национальным хитом. Есть сильное ощущение, что это по-прежнему недорассказанная история, и потенциально Oscar and the Wolf — это настоящие звезды.

пресс-материалы

Аргументов в защиту этой точки зрения немало: это действительно оригинальный, мечтательный и пьянящий звук голоса красавчика Макса Коломби; это его чутье на классную хитовую мелодию и это яркие концертные шоу, которыми Oscar and the Wolf уже проверяет площадки летних европейских фестивалей. Ловите их на взлете.

«Пасош»

Герои молодой гитарной сцены

Новая большая сила в молодой рок-музыке из России — зря что ли билеты на их концерт могу заканчиваться за месяц до него.

пресс-материалы

Причина неспешного, но очень уверенного роста их популярности, видимо, в том, что пресловутый дух времени оказался как нельзя крепко схвачен этими незамысловатыми и немного печальными песнями, идеально подходящими для саундтреков к сериалам из жизни студентов и старшеклассников.

Сочинения о том, что я живу в России и мне не страшно и как хочется, чтобы всегда было лето, будут спеты дружным хором молодых голосов перед сценой — это точно стоит увидеть, даже если вы много лет как не старшеклассник и не студент.

Amyl and the Sniffers

Дух 70-х в песнях молодой австралийской панк-группы

Совсем новая австралийская группа Amyl and the Sniffers вдохновлена панком, глэм-роком и семидесятыми и сочиняет очень несовременные, но от этого еще более симпатичные песни, в которых много веселья, хаоса и угара.

Victor Frankowski

Харизма их вокалистки Эми Тейлор настолько убедительна и осязаема, что хочется напророчить группе большое будущее прямо сейчас — ну и или как минимум внести Amyl and the Sniffers в список потенциальных главных открытий Пикника «Афиши»-2018.

Билеты в предварительной продаже теперь стоят 4000 рублей.