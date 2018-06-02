Как провести первые выходные лета

Мы ждали их целый год, и вот они пришли — лето, каникулы и даже… отпуска! Mos.ru собирал свежую афишу особенно старательно, ведь первые летние выходные должны быть незабываемыми.

Фильмы переходного возраста

Дата: 1–3 июня

Время: 10:00–18:00 Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастное ограничение: 0+

Почему бы не отдохнуть после напряженной недели перед экраном? Не телевизора, конечно, а кинотеатра. Тем более что сходить есть куда. Сеть кинотеатров «Москино» подготовила ко Дню защиты детей специальную программу «Эхо международного фестиваля детского и семейного кино „Ноль плюс“». В программе — лучшие современные подростковые фильмы и анимация. Посмотреть можно будет фильмы режиссеров из России и стран СНГ.

Для детей и их родителей

Дата: 2–30 июня

Время: 10:00–22:00 Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастное ограничение: 0+

Весь июнь в кинотеатрах «Москино» можно будет смотреть классическое детское кино (которое так любят и взрослые). В программу месяца вошли сказки «Каменный цветок» и «Варвара-краса, длинная коса», притчи «Сказка о потерянном времени» и «Тайна железной двери», экранизация повести Виталия Бианки «Тропой бескорыстной любви» о дружбе лесника и рысенка. А зрителям постарше покажут несколько историй о первой любви: «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Вам и не снилось», «Дикая собака динго» — и советские драмы о молодежи «Доживем до понедельника» и «Личная жизнь Кузяева Валентина».

Футбол в кино

Дата: 28 мая — 28 июня

Время: 16:00–18:00 Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастное ограничение: 16+

Mos.ru

Необычный благотворительный чемпионат, сочетающий в себе спорт и кино, — «Арт-футбол» — пройдет в Москве в шестой раз. В команды игроков войдут представители 23 стран мира, среди которых звезды футбола и известные артисты. Дружеские матчи пройдут на стадионе «Локомотив».

А тем москвичам, кому ближе все-таки искусство, участники фестиваля покажут редкие и не выходившие в прокат в России фильмы про спорт и не только.

Батман и плие на свежем воздухе

Дата: 19 мая — 25 августа

Время: 13:00–19:00 Место: Парк Горького

Возрастное ограничение: 16+

После сеанса в кинозале неплохо было бы размяться. Для этого отлично подходит танцплощадка возле кинотеатра «Пионер» в Парке Горького. Каждую субботу в течение всего лета здесь будут проходить открытые занятия по балету. Наставником станет профессиональная балерина Александра Аскерова. Классическая хореография — это не только красиво, но и полезно: выравнивается спина, укрепляются мышцы, тело становится пластичнее. Занятия будут проходить по вторникам и субботам, присоединиться к ним можно в любой момент, надо только зарегистрироваться на сайте Парка Горького.

Праздник детства

Дата: 2 июня

Время: 13:00–18:00 Место: Цветной бульвар

Возрастное ограничение: 0+

Большие семейные торжества пройдут на Цветном бульваре 2 июня, они посвящены Дню защиты детей. Шествие уличных театров, выступления юных артистов, мастер-классы, лекции для родителей, аттракционы с батутами и премьеры мультфильмов — это и многое другое ждет гостей праздника. Начнутся семейные торжества в 13:00 с выступлений детских ансамблей. Затем в программе театрализованное шествие сказочных героев и другие сюрпризы.

Ребятам о зверятах

Дата: 2 июня

Время: 11:00–21:00 Место: сад имени Баумана

Возрастное ограничение: 0+

Еще один семейный фестиваль пройдет в субботу в саду имени Баумана. Petshop Days — праздник для тех, кто любит животных. Гостей фестиваля ждут встречи с блогерами, лекции известных теле— и радиоведущих, бесплатные консультации лучших ветеринарных экспертов города, яркие и необычные фотозоны.

Магия палитры

Дата: 2–9 июня

Возрастное ограничение: 12+

Mos.ru

В Доме-музее Марины Цветаевой откроется персональная выставка Ольги Пушкаревой «Ритмы цвета». Ольга Пушкарева — профессор Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. В своем творчестве она предпочитает графические техники акварели и пастели.

Ольга Пушкарева — дипломант множества международных и российских конкурсов, постоянный участник международных выставок. Работы художницы находятся в российских и зарубежных музеях и частных собраниях.

Танец маленьких лебедей

Дата: 3 июня

Возрастное ограничение: 0+

А вот в воскресенье можно будет посмотреть классический балет. В саду «Эрмитаж» проходят «Детские балетные сезоны». Гости семейного фестиваля увидят отрывки из балетов «Лебединое озеро», « Дон Кихот », «Коппелия», «Щелкунчик» в знаменитой хореографии Мариуса Петипа. Кроме того, здесь пройдут творческие мастер-классы и открытые уроки балерин Большого театра, консультации, лекции и фотосессии.

Театр наощупь

Дата: 3 июня

Время: 13:00–15:00 Место: сад «Эрмитаж»

Возрастное ограничение: 0+

Продолжить знакомить самых маленьких зрителей с искусством можно на веранде шахматного клуба на ВДНХ. Здесь пройдет уникальный интерактивный сенсорный боди-арт-спектакль (спектакль с аквагримом) по сказке Редьярда Киплинга «Слоненок».

В постановке сыграют актеры проекта «Всюду театр», а помогут им сами зрители — их руки на время представления станут героями сказки.

О музеях изнутри

Дата: 31 мая — 3 июня

Время: 11:00–15:00 Место: ВДНХ (павильон № 75)

Возрастное ограничение: 6+

Mos.ru

Эти выходные — последняя возможность попасть на необычный фестиваль, посвященный работе музеев и выставочных площадок, «Интермузей» на ВДНХ. Специально для него Музей Москвы подготовил трехдневную программу. На его стенде (№ 82) будут представлены проекты, созданные при участии горожан. Среди них «Уличный лекторий. Местная история», тематические фестивали во дворе музея, выставки, экспонаты для которых собирали посетители, эксклюзивные экскурсии по городу, детские программы: летний практикум «Дети в городе», выездная программа «Музей в школе» и другие.

История модельера

Дата: 28 мая — 30 июня

Возрастное ограничение: 0+

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Государственный архив России приглашают на фотодокументальную выставку «Олег Кассини — русский модельер Белого дома». Главный ее герой — Олег Лоевский-Кассини, американский модельер и художник по костюмам русского происхождения. Именно он создал неповторимый стиль первой леди Жаклин Кеннеди , который потом перенимали и копировали по всему миру.

И просто послушать оркестр

Дата: 26 мая — 26 августа

Время: 16:00–20:00 Место: Измайловский парк

Возрастное ограничение: 0+

А если в первые выходные лета хочется просто провести под открытым небом, можно отправиться в Измайловский парк. Здесь с 26 мая проходят музыкальные вечера. Каждые выходные в музыкальной беседке парка выступает оркестр «Звезды ретро» (начало в 16:00). А у здания дирекции играют ансамбль «Сфорцандо» (начало в 17:00) и джазовые коллективы.