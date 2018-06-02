8 мест в Москве, где можно жарить шашлыки

В центре Москвы или на окраине, в императорской резиденции или на берегу реки. Это лишь некоторые места, где жители столицы могут заняться любимым делом тёплого сезона — пожарить шашлыки. Для любителей шампуров и мангалов мы составили список мест, где можно отдохнуть с семьёй или большой компанией.

«Серебряный бор»

Мало где в Москве можно и пожарить шашлыки, и искупаться, и поиграть в пляжный волейбол, и сходить на нудистский пляж. «Серебряный бор» — это как раз то самое место. Специальные площадки с мангалами расположены вдоль побережья Москвы-реки. Ориентир для поиска — пескобаза. Оборудованных площадок довольно много — 26. А ещё есть десять VIP-беседок, которые можно арендовать для проведения небольшого корпоратива или дня рождения.

Адрес: метро «Полежаевская». Не доходя до пляжа № 3, в районе пескобазы.

Заказник «Воробьёвы горы»

Сложнее всего найти площадки тем, кто хочет пожарить шашлыки в центре города. Например, в излюбленном москвичами парке Горького или Сокольниках это делать категорически запрещено. Устроить пикник с шашлыками можно на берегу Москвы-реки — на Воробьёвых горах в районе Андреевский прудов. Точки для пикника расположены очень удобно, недалеко от метро. А ещё рядом есть «Ашан» , можно ничего не нести из дома.

Адрес: метро «Воробьёвы горы», Андреевская набережная, 2.

Природный парк «Царицыно»

Даже предполагаемая императорская резиденция оборудована всем необходимым для отдыха как взрослых, так и детей. На территории парка разрешено жарить шашлыки и устраивать пикники в специально выделенных и оборудованных для этого зонах. Можно даже не приносить свой мангал — на площадках уже всё есть. Главное — приходите пораньше, а то бесплатных мест для жарки шашлыков всего восемь.

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Адреса точек: Каширское шоссе, д. 142, корпус 2; Гурьевский проезд, д. 11—17; ул. Липецкая, д. 28—32; Шипиловский проезд, д. 65—69; ул. Мосстройпуть, д. 145.

Дoлинa peки «Ceтyнь»

Это самый большой природный заказник Москвы. Помимо посетителей, жарящих шашлык на специальных площадках, в долине можно встретить пять видов земноводных, 69 видов пернатых и 18 видов млекопитающих. А рядом с местами для пикников есть детские и спортивные площадки — для тех, кто, возможно, передумал плотно ужинать.

Адреса точек: метро «Югo-зaпaднaя», метро «Унивepcитeт». В paйoнe yлицы Cтapoвoлынcкой, pядoм c yлицей Kpeмeнчyгcкой, y пepeceчeния yлиц Дopoгoбyжcкой и Pябинoвой.

Лесопарк «Кузьминки»

Здесь есть всё для любителей шашлыков. Даже трёхметровый мангал и просторные беседки с длинными столами. Заранее оборудованных точек в парке более 50, но если вам уж очень приглянулась полянка у пруда, можно попросить принести вам всё необходимое прямо туда. Главное — не оставляйте после себя мусор (вообще нигде этого не делайте). Вам предоставят контейнер для мусора и бочки для использованных углей.

Адрес: метро «Кузьминки», на берегу Щучьего озера и возле Шибаевского пруда.

Парк «Тушинский»

Рекордсмен по количеству точек для пикника — их на территории парка 55. Площадки со скамейками расположены на набережной Химкинского водохранилища, там же есть пляж. Помимо места для любителей шашлыков, есть аттракционы и прогулочная зона. Ещё в парке много велодорожек, есть прокат велосипедов и детских электромобилей.

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Адреса точек: долина реки Сходни в Куркино — 11-й микрорайон со стороны Машкинского шоссе; на участке парка в лесу Машкинского оврага; на участке парка в Захарьинской пойме и в Берёзовой роще со стороны улицы Ландышевой.

В Покровском-Стрешневе — 5-й Войковский проезд, д. 2 А, квартал № 8.

В Тушинском парке — Алёшкинский лес, квартал № 6; около улицы В. Лациса, д. 18, квартал № 2; квартал № 1 в лесу со стороны микрорайоне 2 Б Химки и со стороны Куркинского шоссе; квартал № 8 около плотины со стороны Путилковского шоссе.

В Химкинском лесопарке — около улицы Левобережной, д. 32 А; улицы Дыбенко, д. 5.

Лесопарк «Измайловский» и «Косинский»

Всего в парках располагаются 17 оборудованных точек и 7 домиков для семейного отдыха — стоят они 1 000 рублей в час. В домиках тоже есть мангалы. Правда, оборудование там далеко не новое, возможно, имеет смысл взять из дома своё. Или уточнить эту деталь при бронировании.

Адреса точек: в Измайловском лесопарке — квартал 42, выдел 35; в Кусково — квартал 1, выделы 36—40. в Косинском лесопарке — квартал 1, ул. Заозёрная, д. 16, квартал 5, ул. Лухмановская, д. 34 и ул. Пехорская, д. 22.

Адрес домиков: ул. 3-я Музейная, д. 40.

Парк на Тёплом стане

Ещё одно место, где можно устроить пикник не в беседке, а арендовать небольшой дом. Здесь нужно позаботиться только о трёх вещах: как доставить в нужное место себя, своих друзей и продукты. Всё остальное вам предоставят: мангал, угли, средство для розжига, скамейки, столы. Домики рассчитаны на 15 человек. Цена за такой сервис — 4 500 рублей в час.

Адрес: ул. Островитянова, вл. 10.

Это, конечно, далеко не весь список точек, где можно пожарить шашлыки. Всего в Москве их около 300. С полным списком можно знакомиться на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды.

С 14 июня по 15 июля в Москве и других 10 городах, принимающих чемпионат мира по футболу, запрещено жарить шашлыки. За несоблюдение — штраф от 2 000 до 5 000 рублей.