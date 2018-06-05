В Петербурге создадут музей братьев Стругацких

В Пулковской обсерватории Петербурга появится музей, посвященный советским писателям Аркадию и Борису Стругацким. Общественная организация работников науки и культуры «Энциклопедия» получила президентский грант в размере 8,8 млн рублей на создание музея. Об этом сообщает «Лайф».

Планируется, что музей разместится на площадке в 300 квадратных метров и будет разделен на три функциональные зоны. В «Библиотеке» будет представлено творческое наследие писателей. Площадка «Лекторий» станет местом проведения различных выставок, лекций, встреч и сценарных игр. В секции «Планетарий» посетители смогут полюбоваться звездным небом.

Музей братьев Стругацких намерены открыть до конца 2019 года.