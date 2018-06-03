Путешествуем по России: святой остров Валаам

Те, кому довелось побывать на Валааме, никогда не забудут его суровой красоты, высоких гранитных скал, поросших соснами, и особого состояния души, которое испытывает всякий гость Северного Афона, как Валаам называли когда-то. Именно здесь, на отдаленном острове посреди Ладожского озера, понимаешь, насколько сильна была вера людей, основавших в здешних краях монастырь и сделавших эту обитель одной из самых процветающих в России.

По следам апостола Андрея

По преданию, на Валааме побывал сам ученик Христа, апостол Андрей Первозванный. Проповедуя христианскую веру, он посетил славянские земли, пройдя от Киева до берегов Балтийского моря. Добравшись до Валаама, апостол благословил его каменным крестом и тем самым заложил начатки православия в этих краях. Случилось это, по легенде, в I веке нашей эры, но монахи появились на острове значительно позже. Впрочем, достоверных сведений о том, когда именно это произошло, нет. Согласно монастырскому преданию, отраженному в текстах богослужебных книг, в X веке на Валаам пришли два греческих инока — Сергий и Герман — с миссионерской целью просвещения языческой Руси. Поселившись на острове, они основали здесь обитель. Историки же предполагают, что, вероятнее всего, Валаамский монастырь был основан позже — в 1329 году.

На скалах будут яблони цвести

В XV–XVI веках слава о чудесной северной обители разнеслась по всей России. В то время на Валааме и в скитах на окружающих его островках жили примерно 600 иноков. Они усердно трудились, создавая среди суровой природы процветающий оазис православия. Однако монастырь, находившийся на северных границах Руси, постоянно подвергался вражеским набегам. В начале XVII века шведы окончательно разорили и разрушили его, а сам Валаамский архипелаг перешел во владение Швеции. Понадобилось более 100 лет, чтобы острова вновь стали российскими. Произошло это в период царствования Петра I в результате Северной войны со Швецией. В 1715 году император издал указ о возрождении обители и возведении на острове Преображенского собора.

Своего расцвета Валаамский Спасо-Преображенский монастырь достиг в XIX веке, когда его настоятелем стал игумен Дамаскин. При нем в монастыре было развернуто активное строительство, к которому привлекались лучшие архитекторы того времени.

Невероятно, но в условиях сурового северного климата и на каменистой скальной почве Вала-ама монахи выращивали более 60 сортов яблок, груши, вишни, сливы, красную и черную смородину, малину, крыжовник, различные овощи.

Источник вдохновения

Многочисленные паломники ехали на Валаам, чтобы помолиться в уединении и удалении от мирской суеты, а также получить совет и благословение валаамских старцев. Неоднократно бывали здесь члены императорской семьи, ученые, писатели, композиторы и художники. Творческих людей буквально завораживала суровая северная природа Валаама. Иван Иванович Шишкин написал ряд работ, среди которых «Вид острова Валаам», «Сосна на Валааме» и другие шедевры. А Петр Ильич Чайковский под впечатлением от поездки на Валаам создал вторую часть своей симфонии «Зимние грезы», назвав ее «Угрюмый край, туманный край».

Трудные времена

После революции 1917 года Валаамский архипелаг оказался в составе независимой Финляндии, которая до того была частью Российской империи. Благодаря этому монастырь продолжал существовать и не подвергся разрушению. Однако после советско-финской войны Валаам отошел к СССР, а монахи были вынуждены покинуть святую землю и перебраться в Финляндию, где они основали Ново-Валаамский монастырь, существующий и поныне.