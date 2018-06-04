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Какие секреты хранят пятизвездочные отели
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Какие секреты хранят пятизвездочные отели 

В городе N 4 июня 2018
Фото: В городе N
В отелях с пятью звездами, как правило, останавливаются знаменитости, крупные бизнесмены и политики. Однако закулисье роскошных отелей недоступно для глаз обывателей, поэтому мы так мало о них знаем. Итак, откроем вам 10 секретов, которые таят в себе пятизвездочные отели.

1. Статус имеет значение

Пятизвездочный отель — это именно то место, где ваш социальный статус играет важную роль. И чем он выше, тем обслуживание будет лучше, а отношение внимательнее. Да и номер VIP-гостю предоставят лучше, чем простому посетителю. Кстати, о вашем статусе сотрудники отеля узнают, изучив информацию, которая появится по поисковому запросу в интернете, еще до вашего заселения.

2. Под пристальным вниманием

Любые конфликты, возникшие у вас с персоналом или другими гостями, немедленно окажутся в специальной базе данных. Это помогает сотрудникам отелей предугадывать поведение постояльцев в дальнейшем.

3. Правило «Не беспокоить»

Никто из персонала не нарушит ваш покой, если у вас на двери висит табличка «Не беспокоить». Даже если вы просто забыли ее убрать. В противном случае дело может дойти до судебного разбирательства.

4. Имя под секретом

Часто именитые гости останавливаются в дорогих отелях инкогнито. В таком случае сотрудники люксовых отелей подписывают соглашение о неразглашении информации о госте. И именно самые «молчаливые» отели обладают самой лучшей репутацией.

5. Бесплатный номер для звезды

Обычно бесплатный номер знаменитости предоставляют в обмен на пост об отеле позитивного характера, размещенный в социальных сетях.

6. Чаевые приветствуются

За чаевые в пятизвездочном отеле можно получить особое внимание со стороны его сотрудников.

7. Амурные дела

Если гость приезжает в отель с любовницей, об этом тоже никто не узнает. Даже его супруга, с которой он остановится здесь же уже на следующей неделе.

8. Тараканы

Представьте себе, и в самых фешенебельных отелях встречаются тараканы.

9. Бонусы

Отели часто не озвучивают все бонусные программы для гостей — украшение номера, шампанское или что-то еще. Для того чтобы о них узнать, можно подружиться с портье — он-то точно в курсе.

10. О смерти

Если кто-то умрет прямо в отеле, и неважно, что стало причиной, персонал делает все возможное, чтобы об этом не узнала ни одна живая душа.
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